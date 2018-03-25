Столетие БНР в Гомеле отметили лекциями и выступлением Змитра Бартосика 25.03.2018, 14:25

Фото: gomel.today

Жители Гомеля присоединились к празднованию Дня Воли.

Центр регионального развития «ГДФ» посвятил одно из городских собраний важной дате в истории нашей страны — столетию подписания третьей уставной грамоты БНР, которая провозглашала независимость Беларуси, пишет сайт gomel.today.

На встрече выступили гомельские историки Юрий Глушаков и Евген Меркис. В своей лекции Юрий Глушаков рассказал о событиях той сложной эпохи, политических взглядах отцов-основателей БНР и какое участие приняли в становлении государства выходцы с Гомельщины. В том числе историк рассказал о судьбе Полуты Бодуновой — женщины министра БНР, которая родилась в Новобелице.

Фото: gomel.today

Евген Меркис в своем выступлении рассказал, почему «День Воли» — важная для всех белорусов дата, которая действительно объединяет нацию.

— У Гомелі часта можна сутыкнуцца з памылковым меркаваннем, што падзеі гісторыі і абвяшчэння БНР да нас мела мала дачынення, што мы былі недзе на перыферыі. Але у той час у нас былі глыбокія сувязі з БНР. Выхадцы з Гомельшчыны зыгралі вырашальную ролю ў гісторыі Беларуская Народня Рэспублікі. Тая ж самая Палута Бадунова, ураджэнка Навабеліцы, міністр, якая была ў першым урадзе БНР. Яна была адзінай жанчыная сярод усех нашых суседзяў, хто паставіў подпіс пад актам аб незалежнасці сваёй дзяржавы. У той час калі на жанчынаў коса глядзелі, нават калі яны намагалісь атрымаць прафесію. Сваю ролю зыграў Мітрафан Доўнар-Запольскій, ураджэнец Рэчыцы, які працаваў гэтыя часы ў Кіеве і вельмі дапамог наладзіць бізнесовыя сувязі паміж УНР і БНР. Менавіта яго заслуга ў тым, што ў 1918 годе на нашых тэрыторыях не было голаду.

Фото: gomel.today

Калі казаць пра сённяшні дзень, чыноўнікі, нажаль, ігнаруюць гэтую дату. Але мы можам бачыць попыт на яе сярод грамадства. Сёння на сходзе, які зладзіў «ГДФ», людзі проста не ўмясціліся ў памяшканне. Я ўпэўнены, што калі б не было папяэрдняй рэгістрацыі, іх бы прыйшло яшчэ больш. Я не разумею, чам чыноўнікі саромеюцца святкаваць дату абвяшчэння першай беларускай дзяржавы.

Фото: gomel.today

Фото: gomel.today

Фото: gomel.today

Директор центра регионального развития «ГДФ» и сайта «Сильные Новости» Петр Кузнецов прокомментировал важность события:

— История Беларуси очень сложна, в ней было практически все. Сто лет назад был особенно драматический момент — распадалась империя, в которой не признавались никакие народы. Мы думаем, если бы тогда белорусы не заявили о себе как о нации, провозгласив БНР, то чуть позднее у большевиков не было бы просто повода содействовать появлению БССР. А без БССР не было бы и современной Республики Беларусь — страны, в которой мы живем и которую очень любим.

Фото: gomel.today

Налицо цепочка исторических событий, которые привели к созданию белорусской государственности, и первым в этой цепочке было как раз провозглашение БНР. Поэтому мы считаем, что это праздник, который действительно должен объединять белорусов — как сторонников национальной истории, так и приверженцев БССР, ведь без БНР и ее бы не было.

Фото: gomel.today

Фото: gomel.today

Мероприятие завершилось выступлением белорусскоязычного барда и публициста Змитра Бартосика, который много лет прожил в Гомеле.