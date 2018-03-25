Fox News: В Минске задержаны десятки активистов оппозиции 25.03.2018, 16:05

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Фото: tut.by

Крупнейший американский телеканал следит за событиями в Беларуси.

В столице Беларуси арестованы десятки активистов. Сторонники оппозиции пытались провести марш, сообщает сайт телеканала Fox News со ссылкой на AP.

Воскресная акция была приурочена к провозглашению в 1918 году независимости Беларуси от России. Белорусская Народная Республика просуществовала до 1919 года.

День Воли является традиционно днем протеста оппонентов авторитарного режима Лукашенко.

Журналисты насчитали десятки человек, задержанных милицией. Правозащитная организация «Весна» сообщила, что пятеро ее наблюдатели были среди арестованных.

Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года, резко ограничивает деятельность оппозиции и независимых средств массовой информации.