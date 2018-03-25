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Высылка российских дипломатов: страны ЕС и НАТО призывают присоединиться к Британии

  • 25.03.2018, 16:11

C таким заявлением выступили более 70 экспертов в сфере политики безопасности из 17 стран Европы, США и Канады.

Более 70 экспертов в сфере политики безопасности из 17 стран Европы, США и Канады призвали страны ЕС, НАТО и их партнеров выслать российских дипломатов в ответ на отравление в Британии экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Письмо инициировала и разместила на своем сайте организация "Европейские ценности" (Прага), передает ukrinform.ru.

"Учитывая траекторию российской враждебной деятельности и это отвратительное преступление против государства-члена НАТО, мы призываем союзников по НАТО и ЕС присоединиться к нашим британским друзьям и изгнать контингенты российских разведчиков с их территории", - говорится в письме.

В нем отмечается, что международная агрессия РФ под руководством Владимира Путина беспрецедентна в эпоху после окончания холодной войны. Как пишут международные эксперты, недавний послужной список России включает в себя вторжение в соседние страны, массовые бомбардировки и убийства мирных жителей, неоднократные нарушения международных границ, похищение иностранных граждан, кампании воинствующей дезинформации, преследование иностранных дипломатов, обширные кибератаки и первую силовую аннексию иностранной территории в Европе после окончания Второй мировой войны.

Атакой в Солсбери Кремль добавил еще один инструмент в свой список враждебной тактики против западных демократий, добавили эксперты. Они подчеркнули, что использование Россией военного нервно-паралитического газа на британской земле было осуждено союзниками по НАТО как первое подобное наступление на территории Североатлантического союза с момента его основания. В ответ на что британское правительство приняло новые меры против Российской Федерации, в том числе высылку 23 «незаявленных разведчиков».

Подписанты также напоминают о непропорционально большой активности на территории государств-союзников представителей российских разведслужб, работающих под прикрытием. Эти государства часто обеспокоены, что принятие контрмер – «разрушение разведывательных гнезд» на из территории - повлечет ухудшение отношений с Россией и потому предпочитают не реагировать, отмечается в письме. Между тем, совместная инициатива со стороны союзников оказала бы значительное давление на Москву с целью остановить ее злонамеренные действия, продемонстрировала бы Кремлю, что нападение на одного означает нападение на всех, пишут эксперты.

Они считают, что "настало время западным правительствам начать серьезно относиться к угрозе со стороны России и отреагировать на все более смелую агрессию Кремля решительными дипломатическими и контрразведывательными мерами".


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