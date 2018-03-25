В Минске продолжаются аресты участников празднования Дня Воли 25.03.2018, 16:19

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На Немиге задерживают прохожих с национальной символикой.

На улице Немига люди в штатском начали точечно «отлавливать» прохожих c национальной символикой - лентами, флажками, шариками, сообщает «Радыё Свабода».

Среди задержанных - журналистка Галина Абакунчик. По словам журналистки, ее скрутили двое мужчин без опознавательных знаков на одежде и затолкали в синий микроавтобус. Объяснили, что есть необходимость проверить ее на предмет «совершенного преступления». Она передала паспорт, но документ милиционеров не интересовал.

По телефону Галина Абакунчик успела сказать, что так же насильственно задержали несколько человек с флажками. Через какое-то время ее и других пересадили в легковой автомобиль и повезли в Центральный РОВД Минска. Микроавтобус вернулся c Немиги «охотиться» на других прохожих.