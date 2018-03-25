Правозащитники призывают Германию не выдавать Пучдемона Испании 25.03.2018, 17:07

Мадрид ничего не делает, чтобы найти решение каталонского кризиса, считает глава «Общества защиты притесняемых народов».

Немецкое отделение международного "Общества защиты притесняемых народов" (GfbV) предостерегает от выдачи Испании экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона, задержанного в Германии в воскресенье, 25 марта. Превращение каталонских политиков в преступников не поможет разрешить охвативший этот испанский регион кризис, а лишь усугубит ситуацию, считает директор GfbV Ульрих Делиус, передает DW.

"Германии не следует идти на поводу у испанского правительства, которое ничего не делает для поиска политического решения каталонской проблемы и лишь поручает судьям по уголовным делам отправить нежелательных сторонников независимости за решетку", - заявил правозащитник.

Пучдемон взят под стражу

Ранее бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон был задержан немецкой полицией по европейскому ордеру на арест, который накануне выдал Верховный суд Испании. Пудемона задержали на автобане в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн после пересечения границы с Данией.

Политик направлялся из Финляндии в Бельгию, куда он бежал после лишения полномочий за проведение спорного референдума и провозглашения независимости Каталонии от Испании. Генеральная прокуратура Шлезвига-Гольштейна проверяет, как долго Пучдемон будет оставаться под стражей.

Накануне Верховный суд Испании выдал европейский и международный ордера на арест Пучдемона и еще нескольких каталонских политиков и принял решение заключить под стражу пять политиков, также обвиняемых в связи со спорным референдумом в организации мятежа и растрате государственных средств. За эти правонарушения им может грозить от 20 до 30 лет тюремного заключения.