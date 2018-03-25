Агентство ЕРА: В Минске на День Воли прошли массовые аресты 9 25.03.2018, 17:17

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ФОто: EPA

Агентство ЕРА опубликовало фотографии с места событий.

В Беларуси силовики задержали в центре Минска более 100 человек, пришедших для участия в шествии ко Дню воли.

Сообщается, что сначала «для выяснения личности» задерживали всех, кто имел при себе флаги и цветы, а затем начали задерживать всех находящихся на площади.

По данным правозащитников, среди задержанных, – активисты, журналисты и наблюдатели. Их отвезли в автозаках в Советский РУВД Минска.

Агентство ЕРА опубликовало фотографии с места событий, передает gordonua.com.