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Фотофакт: В Гродно тысячи католиков прошли крестным ходом

  • 25.03.2018, 17:19
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Фото: TUT.BY

Сегодня католики всего мира отмечают Вербницу.

Традиционный крестный ход прошел в субботу, 24 марта. А в воскресенье католики всего мира отмечают Вербницу, вспоминая вхождение Иисуса в Иерусалим, пишет tut.by. С этого дня начинается Страстная неделя. А через неделю католики будут праздновать Пасху.

По традиции католическая молодежь после торжественной службы в главном католическом храме города пронесла крест с распятым Христом от Фарного к Бернардинскому костелу. Процессия сделала 14 остановок, которые символизировали 14 эпизодов крестного пути Христа. Крестный ход собрал несколько тысяч гродненских католиков.

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

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