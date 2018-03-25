Светлана Алексиевич: Мы с вами пишем историю своей свободы 1 25.03.2018, 17:58

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Светлана Алексиевич

На митинге возле Оперного театра было зачитано обращение от нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич.

На митинге возле Оперного театра по случаю 100-летия независимости Белорусской Народной Республики было зачитано обращение от нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, передает euroradio.fm.

"Сталин делал из белорусов русских. Сталин понимал, что без национальной идеи и языка нет народа, поэтому уничтожалась первая очередь интеллигенции. Но эти люди на болоте выстояли, выжили. Никогда не умирала народная душа. Первая фотография первого Всебелорусского съезда показывает нам лица свободных людей. Через 100 лет мы знаем, что БНР была и мы оттуда. Те, кто вырос в СССР, ничего про нее не знали или говорили, что выросли без прошлого. Кто такой белорус? Это человек, который мечтает о свободе. Но мы ее боимся. Свобода — это жестокая вещь, она требует веры и достоинства, дисциплины и благородства. Мы с вами пишем историю своей свободы", — отметила белорусская писательница.