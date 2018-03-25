Власти Флориды расследуют деятельность компании Kalashnikov USA 25.03.2018, 17:52

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ФОто: Dreamstime.com

Компанией Kalashnikov USA руководят люди, связанные с ближайшими союзниками Путина.

Федеральная прокуратура Южного округа Флориды открыла уголовное следствие по делу фабрики, изготовляющей самозарядные охотничьи ружья под легендарной маркой Kalashnikov USA, которым руководят люди, "связанные с ближайшими союзниками российского президента Владимира Путина", передает newsru.co.il.

Это предприятие принадлежит израильской корпорации RWC Group LLC, пишет в воскресенье, 25 марта, агентство новостей Вloomberg.

По данным агентства, прокуратура, находящаяся в Майами, заручилась повесткой Большого жюри присяжных. В рамках этого документа город Помпано-Бич обязан предоставить копии заявлений на налоговые льготы, которые подала в 2015 году расположенная там фабрика Kalashnikov USA.

Прокуратура и корпорация отказались подтвердить или опровергнуть данные о ведущемся расследовании, хотя один вице-президент корпорации Михаил Тиратурян заявил в интервью журналистам издания, что они "не делают ничего противозаконного".

В 2012 году RWC стала эксклюзивным дистрибютором полуавтоматического варианта АК-47 в США. Его российский изготовитель планировал продавать в Америке 200 тысяч "калашниковых" в год, но два года спустя Вашингтон наложил на концерн "Калашников" и других российских оружейников санкции в связи с аннексией Крыма и поддержкой Москвой сепаратистов на Украине, разъясняет сайт новостной службы ВВС.

RWC заявляет, что порвала все связи с Россией и концерном "Калашников" и неукоснительно соблюдает санкционный режим – что противоречит информации издания.

Фабрика Kalashnikov USA пока официально ни в чем не обвиняется, однако в феврале у офиса предпрпиятия проходили многолюдные акции протеста, связанные с побоищем во флоридской школе, унесшим жизнь 17 человек.