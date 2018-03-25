Герой дня: 90-летний минчанин был задержан на 100-летии БНР 13 25.03.2018, 18:03

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ФОто: svaboda.org

Милиционеры не дали Александру Каризно попасть на концерт к Оперному театру.

Александр Юстынович Каризно 25 марта пришел на площадь Якуба Коласа с бело-красно-белым флажком и собирался на концерт к Оперному театру, передает «Салiдарнасць».

Отвечая на вопрос журналиста «Радыё Свабода» Олега Груздиловича, не боялся ли он выйти на День Воли (от площади Коласа должно было стартовать запрещенное властями шествие), дедушка ответил: «Так мне же уже 90 лет и я буду рекламой». И добавил: «Если буду жив, пойду до Оперного».

Однако попасть на концерт 90-летнему участнику празднования 100-летия БНР силовики не дали.

В 16.45 журналисты распространили информацию, что пожилого человека удерживают в милиции, и его родственников просят обратиться в Первомайский РУВД, чтобы помочь Александру Каризно добраться домой.