Богдан Здроевский: День Воли не проходит в соответствии с ожиданиями мирового сообщества 3 25.03.2018, 18:14

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Богдан Здроевский

Мировая общественность следит за событиями в Беларуси.

Евродепутат от Польши, председатель делегации Европарламента по связям с Беларусью Богдан Здроевский осудил репрессии белорусских властей против активистов оппозиции в своем «Твиттере»:

«День Воли в Беларуси, к сожалению, не проходит в соответствии с ожиданиями международного сообщества. Журналисты «Белсата» и активисты белорусской оппозиции задержаны. #Беларусь, #«Белсат» #Статкевич», - написал Богдан Здроевский.