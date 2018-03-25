Богдан Здроевский: День Воли не проходит в соответствии с ожиданиями мирового сообщества

Богдан Здроевский: День Воли не проходит в соответствии с ожиданиями мирового сообщества3
- 25.03.2018, 18:14
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Мировая общественность следит за событиями в Беларуси.
Евродепутат от Польши, председатель делегации Европарламента по связям с Беларусью Богдан Здроевский осудил репрессии белорусских властей против активистов оппозиции в своем «Твиттере»:
«День Воли в Беларуси, к сожалению, не проходит в соответствии с ожиданиями международного сообщества. Журналисты «Белсата» и активисты белорусской оппозиции задержаны. #Беларусь, #«Белсат» #Статкевич», - написал Богдан Здроевский.
Dzień Wolności na Białorusi nie przebiega niestety zgodnie z oczekiwaniami międzynarodowej opinii. Dziennikarze Biełsatu i opozycji białoruskiej zatrzymani. #Belarus #Biełsat #Statkiewicz— Bogdan Zdrojewski (@BZdrojewski) 25 марта 2018 г.