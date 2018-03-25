закрыть
25 марта 2018, воскресенье, 19:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Богдан Здроевский: День Воли не проходит в соответствии с ожиданиями мирового сообщества

3
  • 25.03.2018, 18:14
  • 1,563
Богдан Здроевский

Мировая общественность следит за событиями в Беларуси.

Евродепутат от Польши, председатель делегации Европарламента по связям с Беларусью Богдан Здроевский осудил репрессии белорусских властей против активистов оппозиции в своем «Твиттере»:

«День Воли в Беларуси, к сожалению, не проходит в соответствии с ожиданиями международного сообщества. Журналисты «Белсата» и активисты белорусской оппозиции задержаны. #Беларусь, #«Белсат» #Статкевич», - написал Богдан Здроевский.


популярное за неделю

Мнение

Жадаю беларусам перамогі над злом
Жадаю беларусам перамогі над злом Віталь Портнікаў
Большое откровение для маленькой компании
Большое откровение для маленькой компании Владимир Халип
Раб-доброволец свободным не станет
Раб-доброволец свободным не станет Ирина Халип
Приготовиться Флориде!
Приготовиться Флориде! Виктор Шендерович