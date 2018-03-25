Тиллерсону предложили пост ректора университета 25.03.2018, 18:41

Рекс Тиллерсон

Бывший государственный секретарь США Рекс Тиллерсон может занять пост ректора университета штата Техас.

Как сообщает 24news.com cо ссылкой на издание The Wall Street Journal, члены отборочной комиссии Техасского университета активно продвигают кандидатуру бывшего государственного секретаря, который, как уточняется, закончил этот университет.

Сам Тиллерсон, по данным СМИ, еще не определился, чем намерен заняться после отставки.

Тиллерсон был уволен 13 марта по решению президента США Дональда Трампа. Его сменил директор ЦРУ Майк Помпеo.