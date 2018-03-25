«Голос Америки»: В Минске массово арестовывают участников акции в честь 100-летия БНР 5 25.03.2018, 18:45

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Фото: onliner.by

Лукашенко серьезно ограничивает деятельность оппозиции и независимых СМИ.

Белорусские власти арестовали десятки людей при попытке оппозиции провести демонстрацию в Минске, передает «Голос Америки».

Воскресная акция была приурочена к 100-летию провозглашению независимости Беларуси от России. Белорусская Народная Республика просуществовала до 1919 года.

Оппоненты авторитарного правительства диктатора Александра Лукашенко традиционно используют годовщину этих событий для проведения публичных акций.

По оценкам присутствовавших на месте журналистов, полицейские задержали, по меньшей мере, 70 человек. Правозащитный центр «Весна» сообщил, что в числе арестованных – пять его наблюдателей.

Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года, серьезно ограничивает деятельность оппозиции и независимых СМИ.