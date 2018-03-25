Жители Эстонии чтут память депортированных 25.03.2018, 20:01

В воскресенье по всей Эстонии зажгли десятки тысяч свечей в память о жертвах мартовских депортаций.

В 17 часов прошла мемориальная церемония у монумента победе в Освободительной войне в Таллинне. В 18 часов в Таллинне, Тарту, Пярну и Нарве зажгли свечи. Посвященные памяти жертв мероприятия пройдут по всей Эстонии, передает glavnoe.ua.

В воскресенье исполняется 69 лет с начала мартовской депортации, когда за несколько дней из Эстонии было принудительно выслано более 22 000 эстоноземельцев. Более чем полвека спустя продолжаются размышления о том, как и каким образом поддерживать память о жертвах преступлений против человечества и депортаций среди молодых поколений.

Свечи начали зажигать в 2010 году по инициативе НКО Tulipisar, в организации памятных мероприятий участвуют и другие организации по правам человека, исторические и молодежные объединения, пишет postimees.ee.

В 17 часов в сопровождении колокольного звона прошла мемориальная церемония у монумента победе в Освободительной войне в Таллинне. С 18 часов мероприятия начались на площади Вабадузе в Таллинне, Ратушной площади в Тарту, площади Рюйтли в Пярну и Ратушной площади в Нарве, где в память о жертвах депортации зажгли свечи. На площади Вабадузе в Таллинне свечи установили по географическому контуру Эстонии.

На площади Вабадузе также будет показана видеопроекция с именами 32 000 людей, которых в 1949 году было решено депортировать — в том числе тех, кого арестовали, кто сбежал, был вынужден скрываться и родился в депортированных в Сибирь семьях. Автор видеопроекции — художник Таави Варм. На шести разных языках покажут краткий обзор событий 1949 года. Участников просят приносить с собой кладбищенские свечи и зажигательные средства.

Для символического выражения своей позиции в годовщину депортаций создан черно-белый знак «цветок надежды», символизирующий траур по жертвам и надежду, что подобное больше никогда не повторится. Знаки будут раздавать всем желающим во время зажжения свечей.

25 марта 1949 года советские власти депортировали в Сибирь более 22 000 эстоноземельцев. Большинство депортированных освободились только в 1958 году, последние депортированные освободились в 1965 году, несколько тысяч человек так и не вернулись домой. Всего в марте 1949 году из Балтийских стран было депортировано 95 000 человек. В 2019 году исполнится 70 лет со дня депортации.

Мемориальное мероприятие организовано при участии Tulipisar, Союза студенческих корпораций Эстонии, Союза ученических представительств Эстонии, Союза молодежных организаций Эстонии, Эстонского союза Memento, организации «Открытая республика», Института по правам человека и Эстонского института памяти в сотрудничестве с Министерством юстиции.