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Долой Додона: Как в Молдове митинговали за объединение с Румынией

  • 25.03.2018, 21:25
ФОто: Newsmaker.md

В Кишиневе прошел митинг с требованием объединения Молдовы и Румынии и отставки президента страны Игоря Додона.

Об этом сообщает liga.net со ссылкой на Newsmaker.

Марш сторонников объединения под названием Унире состоялся в честь столетней годовщины присоединения Бессарабии к Румынии в 1918 году. Организаторы назвали свое мероприятие "Великим национальным собранием", на нем присутствовали молдавские и румынские политики, а также представители местной власти, поддерживающие унионистов.

ФОто: Newsmaker.md

Участники митинга подписали символические декларации о присоединении к Румынии. Они держали в руках румынские и молдавские флаги и скандировали "Долой Додона".

ФОто: Newsmaker.md

Президент Молдовы в своем Facebook призвал силовиков "ответственно выполнять свой долг и предотвращать эскалации уличных настроений", а также назвал акции унионистов "не только провокационными, но и насильственными".

ФОто: Newsmaker.md

Издание сообщает, со ссылкой на представителя полиции, что был задержан 21 человека - у них изъяли противогазы, маски и ножи.

ФОто: Newsmaker.md

В полиции сообщили, что, по предварительным подсчетам, на митинг вышли семь тысяч человек.


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