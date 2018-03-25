Большинство задержанных 25 марта в Минске - на свободе 25.03.2018, 23:05

ФОто: svaboda.org

Завтра, 26 марта, состоятся суды над ними.

На День Воли в Беларуси задержали более 100 человек. Некоторых ждут суды.

По информации правозащитников «Вясны», в Минске семеро участников празднования 100-летия БНР находились в тюрьме на Окрестина, куда их до суда отвезли в автозаке из Советского РОВД.

Это активисты БНК: Сергей Спариш, Валентин Троцкий, Андрей Шарендо, Артем Черняк, Юрий Татур и священник Виктор Ковальков. Их освободили из спецприемника на Окрестина.

Всего в Минске было задержано 62 человека. Почти всех задержанных отпустили, хотя на некоторых составили протоколы.

Отпустили также из участка восемь волонтеров-наблюдателей «Вясны». На них составлено 6-7 протоколов, на наблюдателя Татьяну Мастыкину аж два - за «участие в несанкционированном массовом мероприятии» и «неповиновение законному требованию должностного лица».

Большинство процессов пройдет в Советском суде Минска. У Андрея Кречко суд уже назначен на 12 часов 26 марта. Его обвиняют по административной статье 23:34 - «Участие в несанкционированном массовом мероприятии».

Был задержан также сын аналитика «Радио Свобода» Виталия Цыганкова - Богуш Цыганков. Его отвезли в Центральный РУВД, а затем отпустили. Однако на Богуша Цыганкова составили административный протокол якобы за нецензурную брань и неподчинение, его вызовут в суд.

С Первомайского РУВД Минска, куда отвез задержанных второй автозак, всех выпустили, помимо двух задержанных. Их судьба правозащитникам пока неизвестен.

В регионах задержали 57 человек

В регионах было задержано 57 человек, почти всех уже отпустили. Владимира Шило из Солигорска отпустили, но составили протокол.

В Могилеве отпустили 12 человек, однако Станислав Павлинкович находится в изоляторе до суда.

В Бобруйске отпустили 11 человек. Пока еще неизвестна судьба правозащитника Олега Мацкевича из Борисова, которого до сих пор, уже почти семь часов, вместе с дочерью держат в отделении.

Пока неизвестна также судьба трех задержанных после концерта в Слуцке.