Time: Путин готов идти на уступки по Донбассу 1 26.03.2018, 11:46

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В Кремле прорабатывают сценарий Боснии и Герцеговины.

Президент России Владимир Путин готов согласиться на то, чтобы Донбасс перешел под контроль временной международной администрации. Об этом сообщается в статье бывшего главреда канала "Дождь" Михила Зыгаря "Как Путин планирует остаться у власти" в издании Time со ссылкой источники в МИД РФ.

Имеется ввиду сценарий Боснии и Герцеговины или Косово, куда вводили временную гражданскую администрацию ООН для решения конфликта.

При этом Путин не готов идти на уступки по Крыму. На вопросы иностранных партнеров об аннексии полуострова он отвечает: "Это справедливо".

"Путин хочет выглядеть как миротворец. Для этого ему придется учеcть Сирию. Никто в Кремле не верит, что США согласятся провести большую конференцию по решению проблем Сирии и пойдут на условия Путина. Но его команда готова поставить себе задачи ближе к дому", - объясняется в статье готовность идти на уступки.