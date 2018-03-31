В метро разрешили провозить оружие, боеприпасы и газовые баллончики 31.03.2018, 12:16

Совет министров Беларуси внес изменения в Правила перевозок пассажиров метрополитеном.

Теперь в метро можно ехать с оружием, припасами к нему или маленьким газовым баллончиком, сообщает сайт pravo.by.

Изменения коснулись пунктов правил, которые указывают, что в метро разрешено к провозу, а что — запрещено.

Теперь пассажиры имеют право бесплатно перевозить оружие, для которого «законодательством предусмотрено наличие документа, подтверждающего право на его ношение», а также боеприпасы к нему. Оружие должно быть вложено в чехол, кобуру или специальный футляр.

Также изменились правила провоза газовых баллонов. Раньше к провозу были запрещены баллоны любого объема. По обновленным правилам, запрет касается только баллонов объемом больше 0,5 литра.

Пассажиров, которые отказываются платить штраф и не могут показать удостоверение личности, раньше могли доставить в управление внутренних дел по охране метрополитена. В январе 2018 года Лукашенко упразднил это ведомство. Теперь нарушителей может задержать представитель органов внутренних дел по обращению работников метро.