Букмекеры назвали возможного победителя «Евровидения-2018» 4.03.2018, 21:30

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Букмекеры сделали ставки на победителей песенного конкурса «Евровидение-2018».

Рейтинг опубликован на сайте Eurovisionworld.com.

На первом месте оперная певица из Эстонии Элина Нечаева, которая представит страну с песней La Forza на итальянском языке.

Вторую строчку заняла Болгария, представителя которой объявят лишь 12 марта.

На третьем месте певец из Чехии Миколас Йозеф, который выступит на конкурсе с песней Lie To Me.

Представитель Беларуси украинец Alekseev занял 15-е место. Представитель Украины Melovin - 20-е.

«Евровидение-2018» пройдет в Португалии. В нем примут участие представители 43 стран. Полуфиналы состоятся в Лиссабоне 8 и 10 мая, а финал — 12 мая.