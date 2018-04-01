Семь авто, которые прекрасно выглядят, но с их выбором стоит повременить 3 1.04.2018, 16:43

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Привлекательная внешность автомобиля нередко оказывается обманчивой.

Современный авторынок пестрит огромным количеством предложений на разный вкус и кошелек. В борьбе за потребителя производители готовы идти на многое — постоянно усовершенствовать свои модели, регулярно улучшать дизайн, но привлекательная внешность автомобиля нередко оказывается обманчивой. Симпатичная снаружи, машина может быть полной трухой внутри. В этой статье расскажем про 7 автомобилей, которые несмотря на свой дизайн могут разочаровать своих владельцев, пишет ТМ.

1. Dodge Dart

Если сравнивать его со своим же модельным рядом, то эта вариация далеко не самая худшая, но и хвалить его особо не за что. Во-первых, у машины не лучший салон, никакая управляемость, а также явно недоработанные ездовые качества. Если этой модели и нельзя поставить жирный минус, сказать о нем, как о «скучном» транспорте можно с уверенностью.

2. Mercedes-Benz CLA

Вряд ли кто-то ожидал увидеть в этом списке столь знаменитый и благородный бренд, но это так. Для репутации своей марки, CLA имеет просто отвратительные ездовые качества, а во всей линейке именно у этой модели самый неудачный салон. Подкачал и информационно-развлекательный центр — в нем критикуют многое, но чаще всего ругают дисплей, который выдает нечеткие картинки.

3. Chevrolet Trax

В «лице» Trax производитель хотел создать миниатюрный, но при этом практичный кроссовер. Однако на практике оказывается, что качество сборки у этой модели просто ужасное. Буквально через год после эксплуатации владельцы начинают испытывать проблемы со своим приобретением. А спустя еще полгода у некоторых «счастливчиков» и вовсе появляется потребность в капитальном ремонте автомобиля.

4. Chrysler 200

Линейка этих автомобилей, в принципе, совсем неплохая, но только не конкретно эта модель. Здесь очень кстати будет знаменитое выражение «в семье не без урода» — оно полностью отражает всю подноготную Chrysler 200. Интересно еще и то, что выделить в нем конкретные минусы сложно, жалобы от владельцев поступают в большом количестве и затрагивают различные области автомобиля.

5. Mitsubishi Evolution

Он на многое рассчитывал, от него многого ждали, он был создан стать лучшим в своем модельном ряду, но все случилось в точности до наоборот — несмотря на громкое название, Evolution стал худшим среди своих. Казалось бы, очень привлекательный внешне и с такими хорошими ездовыми качествами — что в нем может быть плохого? Все элементарно — первые модели выходили с конвейера с ужасным качеством сборки, что повлекло за собой множество проблем для автовладельцев и оставило неприятный осадок.

6. Mazda CX-9

А вот этот автомобиль в общем-то неплох, но в невыгодном свете он находится среди своих же. СХ-9 называют самых худшим среди всей линейки, поэтому при выборе автомобиля этой марки предпочтение лучше отдать другой модели. Один из минусов этого автомобиля — необоснованно завышенная стоимость, которая никак себя не оправдывает.

7. Toyota Yaris

Становясь обладателем Yaris, лучше заранее подготовиться к тому, что ничего сверхъестественного ждать от него не стоит. Автомобиль считается очень доступным, но это отнюдь не говорит о его высоком качестве. Более того, на фоне всех автомобилей этой же марки, именно эта модель не попадает даже в среднее звено. А вот к чему точно стоит подготовиться, так это к целому «букету» проблем, на которые сетуют многие владельцы.