Слуцкие маршрутчики объединяются, чтобы выжить 1 1.04.2018, 17:07

1,142

Фото: tut.by

Водители не хотят работать через вокзал.

Маршрутки 777 и 999 объединяются. С середины апреля в Слуцке заработает служба 7979. Как заявили kurjer.info представители служб перевозок, это единственный вариант, чтобы выжить. Ведь рассчитывать на стабильность при нерегулярных перевозках не приходится.

Процесс оформления документов регистрации новой компании начался ещё неделю назад. И уже в середине апреля служба пассажирских перевозок подаст заявку на регулярные пассажирские перевозки.

Все номера телефонов «777» и «999» останутся прежними.

Маршрутчики не хотят работать через вокзал. Однако по новым правилам, если не вокзал, то работу подобного объекта они должны организовать самостоятельно.

«Как в Полоцке и Могилёве, мы будем делать свой остановочный пункт, что-то вроде вокзала, чтобы было меньше издержек», — пояснил собеседник.

Через два месяца состоятся тендеры и в слуцкие маршрутчики уверены, что они предложат наиболее выгодные условия.

Представители службы уверены, что никто из столичных или каких-либо ещё перевозчиков не предложит лучшие.

«Это не мы хвалимся, это может сказать каждый случчанин. Все прекрасно знают, какой у нас сервис и в каком хорошем состоянии находятся микроавтобусы», — сказал один из собеседников.

Новая служба «7979» планирует в полном объёме возобновить перевозки. Однако забирать будут от согласованных с областным перевозчиком остановок вдоль улиц Ленина, 14-ти Партизан.

Напомним, что на этой неделе перевозчик «777» снизил стоимость проезда до 5 рублей (ранее — 6 рублей).

По какой цене будут перевозить потом — не известно. «Из-за условий областного оператора перевозок сильно возрастут издержки, однако мы будем стараться держать цену не выше 6 рублей», — пояснил собеседник.

Напомним, изменения в законе «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» уже вступили в силу — 23 января. Маршрутчики как регулярные перевозчики теперь не могут быть полностью самостоятельными и должны работать через государственного оператора. Также по новым правилам они не смогут забирать людей «от подъездов», а их диспетчеры — принимать заказы по телефону. До сих пор неизвестно, как изменения скажутся на ценах.

Изменения в законе лишь постфактум вызвали бурную реакцию в обществе — после того, как люди на себе ощутили его действие. До этого момента проблемы маршрутчиков были им неинтересны.