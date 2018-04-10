СМИ: Юлию Скрипаль выписали из больницы 2 10.04.2018, 10:03

Юлия Скрипаль

В течение ближайших часов руководство больницы должно выступить с официальным заявлением.

Дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля во вторник выписывается из больницы, сообщил телеканал Sky со ссылкой на свои источники.

По данным Sky, Юлия Скрипаль во вторник будет выписана из больницы в Солсбери, где он находилась с момента отравления в начале марта. Собеседник телеканала сообщил, что она должна была покинуть госпиталь еще накануне, однако в итоге этого не произошло.

Ожидается, что в течение ближайших часов руководство больницы должно выступить с официальным заявлением.

Юлия Скрипаль и ее отец Сергей Скрипаль попали в больницу города Солсбери 4 марта после того, как были отравлены неизвестным веществом. Спустя несколько дней премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что против Скрипалей было применено нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое предположительно было создано в России. В Москве категорически опровергли причастность к этому преступлению.

Юлия Скрипаль пришла в себя в конце марта. Медики сообщили, что она в состоянии есть и пить самостоятельно. 5 апреля британская полиция опубликовала сообщение от ее имени. В нем говорилось: «Мое состояние улучшается с каждым днем».

6 апреля в госпитале Солсбери сообщили, что из критического состояния вышел из критического состояния и Сергей Скрипаль, однако не уточнили, в сознании ли он.

В воскресенье, 8 апреля, газета Sunday Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила, что в Лондоне хотят предложить Скрипалю и его дочери уехать в США и сменить имена. Собеседники издания рассказали, что по этому вопросу разведка Великобритании MI6 провела переговоры с Центральным разведывательным управлением США.