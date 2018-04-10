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В каких странах спят дольше всех

  • 10.04.2018, 13:47

Люди, которые живут в развитых странах, спят дольше остальных.

В среднем люди «выключаются» на 7 часов 12 минут в сутки. При этом мужчины проводят в постели на 20 минут меньше женщин и чаще ворочаются во сне, пишет «Завтра твоей страны».

Люди, которые живут в развитых странах, спят дольше остальных. К такому выводу пришли исследователи журнала «1843» (научно-популярного и лайфстайл-приложения издания The Economist), сравнив данные почти миллиона пользователей приложения Sleep Cycle, которое отслеживает активность людей, включая время сна.

Лидером по продолжительности сна стала Новая Зеландия. Ее граждане в среднем спят около 7 часов 40 минут в сутки. Страна регулярно занимает верхние позиции в различных рейтингах государств с высоким уровнем жизни. Безработица на острове не превышает 5%, а минимальная заработная плата составляет 126 долларов в день.

Финляндия вошла в топ-5 «крепко спящих» стран наряду с Нидерландами, Австралией и Великобританией. Финны спят 7 часов 30 минут в день. Страна славится быстротой в освоении новых технологий, высоким уровнем образованности населения, открытой экономикой и политической стабильностью.

Граждане США спят около 7 часов 20 минут (вместе со Штатами в этой группе по продолжительности сна развитые западноевропейские страны, а также Канада, Исландия и Южная Африка). Хотя еще 100 лет назад американцы уделяли сну на полтора часа больше.

Американские ученые доказали, что спать нужно минимум 7 часов в сутки. Они выяснили, что 20-часовое бодрствование оказывает такой же изнурительный эффект на способность рассуждать и время реакции, как выпитая бутылка вина. А две недели сна по 6 часов в сутки замедляют работу мозга так же, как и две совершенно бессонные ночи подряд. Еще и вероятность ранней смерти увеличивается на 13%.

Данных по Беларуси в исследовании журнала «1843» нет. Украинцы спят в среднем 7 часов 10 минут. Больше, чем, например, поляки (7 ч.05 мин), но меньше, чем болгары (7 ч.15 мин).

От 7 часов до 7 часов 15 минут спят в основном граждане восточноевропейских государства, а также Италия, Испания, Китай, Коста-Рика и ОАЭ.

Япония — страна, безусловно, экономически развитая, однако ее граждане спят меньше всех в мире: всего 6 часов 15 минут в сутки. Японцам некогда спать, у их страны крупнейший государственный долг среди промышленно развитых стран. На недосып влияет и специфическая корпоративная культура, поощряющая нездоровый трудоголизм.

Ночи, которые граждане проводят без сна, ослабляют экономику. Исследование показало, что изнуренность японцев обошлась стране почти в 3% годового ВВП, в основном за счет снижения производительности труда.

Ученые отмечают: до появления электричества люди ложились спать с заходом солнца, сейчас мы 24/7 можем быть онлайн, чем существенно нарушаем биологический ритм. Что делать? Просто выключить свет.


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