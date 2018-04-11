Личные данные «тунеядцев» станут известны всей стране 24 11.04.2018, 9:35

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Дилетантам поручили непосильную для них задачу.

6 апреля заместитель министра труда Андрей Лобович озвучил план правительства по поиску «тунеядцев» в соответствии с декретом №1.

Решения по тому, кого считать «тунеядцем» будут принимать региональные комиссии. Их вердикт будет носить окончательный характер, без возможности обжалования.

До 10 апреля предполагалось, что безработные будут оплачивать по «полному тарифу» услуги ЖКХ, но вчера, выступая перед пропагандистами из государственных СМИ, Лукашенко добавил к этому еще и оплату за медицину.

Что все это может означать на практике? На вопросы Charter97.org отвечает экс-министр труда Александр Соснов.

- Вы знаете, обсуждать конкретные детали реализации этого декрета даже как-то неудобно перед людьми, обладающими здравым смыслом. Потому что и сам декрет, и его идея – это что-то из области психиатрии. Я бы предложил обсудить детали декрета №1 более узкому дипломированному специалисту. Вы понимаете, каких специалистов я имею в виду.

Как будут взимать полную оплату за услуги ЖКХ, а тем более за медицину – интересный вопрос для человека, исследующего расстройства мышления и логики. Потому что я в этом не вижу никаких закономерностей. Но, будьте спокойны, наши власти придумают схему, как собирать деньги с безработных. И под каким предлогом.

- Тогда не вдаваясь в детали: в чем самое разительное отличие «антитунеядского» декрета №1 от предыдущего?

- В практически неограниченных полномочиях комиссий на местах, которые будут определять, кого зачислять в «тунеядцы». И даже не сами комиссии, а то, что их решение уже никто не сможет обжаловать.

- И как вы это прокомментируете?

- В реалиях 21-го века – это полный маразм. Внесудебное преследование людей, как в 1937 году. Я понимаю, что в Беларуси существует только бутафорская судебная система, форма без содержания. Но эти комиссии – издевательство даже над таким пониманием принципов юрисдикции. Это как сталинская «тройка», принимавшая решение по «врагам народа». Только у нас не «тройка», а слегка больше. Сколько их там, «депутатов» в комиссии? Около десяти? Получается: вместо «сталинской тройки» лукашенковская «десятка».

Если декрет №3 хоть как-то пытался «обосновать» себя, отсылая к теме неуплаты налогов и формальным законам, то теперь автор декрета уже не стесняется. Ведь Лукашенко так и заявил вчера, выступая перед журналистами на БТ: просто хочу заставить всех работать. И плевать, что в Конституции четко написано: никаких принуждений к труду быть не должно.

Но самый главный чиновник вдруг увидел, что есть проблема №1 – «тунеядство». И даже примеры привел: такая же проблема есть в России. Тоже мне, взял пример! А почему не в США? Но нет, нужно сослаться на Россию – такую же отстающую страну, как Беларусь.

- Лукашенко также подчеркнул вчера, что декрет №1 – сугубо его идея…

- Здесь он слукавил, как обычно. Выдал плагиат за свою идею. Это в целом характерно для него: кто-то что-то нелепое скажет, а Лукашенко тут же подхватит. А чтобы самому что-то придумать – я в этом сильно сомневаюсь. Есть уже автор у этой «идеи» – и это не кто иной, как «непотопляемый» Мясникович.

- Вы обратили внимание на исключительные полномочия региональных комиссий. Тот же Мясникович потребовал от их членов «подойти индивидуально» и подробно изучить личность каждого. Получается, комиссии получат неограниченный доступ к огромному массиву данных?

- Это однозначно. И эти данные могут потом попасть не по назначению. Такой огромный объем работы по сбору и хранению массива данных поручают дилетантам, да еще, как они сами говорят – на бесплатной основе.

Как, по большому счету, случайные люди будут хранить тайну этих данных? Все это чревато произволом в их использовании. Что-то кому-то сообщил «по-дружески». А другой решил: «ты мне не друг» и использовал информацию во вред. Теоретически, личные данные «тунеядцев» станут известны всем, начнут гулять по стране.

Это все – хуже, чем 1937 год. Только без расстрелов. Невозможно сохранить тайну личных данных, если их хранением и изучением будет заниматься множество непрофессиональных людей на общественных началах. Что вы хотите от такого государства и такого руководства? Я уже сказал: надо обратиться к специалистам из «Новинок». Наверное, они смогут объяснить, что происходит в стране.

- Но декрет затрагивает не только тех, кто живет в стране. Около 1 миллиона белорусов вынуждены работать за рубежом. Какие последствия для них будет иметь новая кампания по поиску «тунеядцев»?

- Им просто придется легализоваться в той стране, где они работают. И стать налоговыми резидентами тех стран. Тогда, если их схватят по приезду в Беларусь, у них будут документы, позволяющие не попасть в когорту «тунеядцев».

- Но тогда Беларусь потеряет не только миллион пар рабочих рук, но и миллион налогоплательщиков. Какой тогда смысл в этом декрете?

- Чиновничья дурь у нас безгранична и непредсказуема. Да, Беларусь от этого декрета только проиграет. Все к этому и идет. У меня такое ощущение, что весь вопрос с «тунеядцами» придумали «от балды» – чтобы поднять информационную шумиху вокруг чиновничьей возни. Вот они в поте лица работают. Вот они ловят каких-то «тунеядцев», которые потом оказываются вовсе и не тунеядцами. Изображают бурную деятельность. Причем все – начиная от главного чиновника.

А на практике это выглядит как копание траншеи: с утра выкопал, вечером засыпал. И так – ежедневно.