Базу «тунеядцев» сформируют до 1 декабря 2018 года 18 6.04.2018, 10:17

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Фото: БелТА

Cписки будут сформированы и переданы в комиссии и местным органам.

База данных трудоспособных граждан, незанятых в экономике, будет сформирована к 1 декабря 2018 года. Об этом заявил первый замминистра труда и социальной защиты Андрей Лобович в эфире белорусского телевидения, пишет сайт «Белорусы и рынок».

В течение этого года будут собираться данные о гражданах, которые не заняты в экономике. В конце прошлого месяца правительство утвердило положение об отнесении граждан к трудоспособным, не занятым к экономике. О содержании постановления стало известно вчера.

В соответствии с декретом №3 «О содействии занятости населения» с такими гражданами будут работать специальные комиссии, помогая им трудоустроиться. Ведущих асоциальный образ жизни комиссии смогут отправлять в ЛТП. Не занятые в экономике должны будут оплачивать жилищно-коммунальные услуги без учета госсубсидий. Так для них в 5 раз может вырасти плата за отопление.

- База будет сформирована и передана в комиссии и местным органам власти к 1 декабря. Те граждане, которые попадут в эти списки, будут возмещать услуги с января 2019 года, - сказал Лобович.

Чиновник декларировал индивидуальных подход к каждому «тунеядцу». Комиссии наделены правом освобождать их от оплаты услуг в связи с наличием трудной жизненной ситуации.