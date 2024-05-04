Украинские военные устроили врагу «дорогу смерти» 1 4.05.2024, 12:38

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Видеофакт.

Защитники Украины ликвидировали штурмовиков-оккупантов, которые небольшой группой перемещались по дороге в «серой» зоне. Удары по противнику нанесли украинские FPV-дроны.

Видео боя обнародовала в Telegram-канале пресс-служба 47 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Ролик появился в сети 4 мая, но дату съемки и локацию воины не раскрыли.

В бригаде пошутили, что для российских захватчиков они устроили «дорогу смерти».

«Оккупанты продолжают наступать в полосе ответственности 47 ОМБр. Но все, что они получают, – это по зубам», – написали наши защитники.

Уточняется, что операцию по ликвидации оккупантов провели операторы батальона авиационных систем 47 ОМБр ВСУ. Несколькими беспилотниками-«камикадзе», а также БПЛА-разведчиком они остановили вражескую группу.