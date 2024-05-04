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«Люкс» за 38 рублей: что предлагают самые дешевые гостиницы Минска

  • 4.05.2024, 12:53
«Люкс» за 38 рублей: что предлагают самые дешевые гостиницы Минска

Что находится внутри вариантов «дешево и сердито»?

Журналист Tochka.by поискал в белорусской столице наиболее бюджетный ночлег.

Если кому-то вдруг срочно придется решать жилищный вопрос, некоторые гостиницы могут стать открытием.

Майские праздники и приближение лета манят на отдых. И если минчане ищут возможность выехать на природу или за границу, то жители областных центров и небольших белорусских городков не прочь провести время в столице.

Впрочем, необходимость в срочном поиске жилья может возникнуть и у тех, кто переехал в главный город давно. Да и среди минчан в силу разных жизненных обстоятельств может стать востребованной посуточная аренда.

Понятие дешевизны, конечно, относительное. И за ней может скрываться отсутствие желаемого комфорта. Не надо ждать от категории «две звезды» больше, чем она может дать. На фоне других предложений варианты «дешево и сердито» способны оказаться кстати.

Гостиница «40 лет Победы»

Очевидный плюс – расположение недалеко от метро «Площадь Победы» и парка Горького (ул. Азгура, 3).

МинскУлица Азгура, 3 — Яндекс Карты

Самый простой одноместный номер площадью 16 м2 обойдется в Br100. Что примечательно, для двоих с двухместной кроватью сутки будут стоить Br110, а с двумя раздельными спальными местами – Br114.

Но и эта цена не последняя для индивидуальных туристов. Для них в разделе «Спецпредложения» на сайте предусмотрена скидка 20% при бронировании номеров (кроме высшей категории «сингл") по телефону с 15 мая по 31 августа. То есть пожить одному можно за Br80 в сутки.

В каждом номере – телевизор (местами ламповый) и мини-холодильник. Можно пользоваться Wi-Fi. Фен и утюг – по запросу у администратора.

Гостиница «Звезда»

Эти «две звезды» находится вдали от центра (пр. Газеты «Звязда», 47). В 7 минутах ходьбы – парк Павлова, в 20 – ближайшее метро «Петровщина».

Номера визуально выглядят более новыми. И здесь «всплывает» весьма бюджетный одноместный вариант – за Br67 в сутки. Номер на двоих как с совместными спальными местами, так и с отдельными стоит Br93.

Кроме того, здесь достаточно комфортные условия, чтобы совместить отдых с работой: отель предлагает услуги коворкинга.

Гостиница «Университетская»

Гостиница-хостел располагается недалеко от «Звезды», но в глубине микрорайона Малиновка (ул. Голубева, 26, корп. 2).

Самый выгодный одноместный номер обойдется всего в Br20 за сутки. Столько стоит уединенное местечко площадью 7,7 м2, но душ и туалет рассчитан на блок. При этом выдается постельное белье и полотенца, а также можно пользоваться бесплатным Wi-Fi.

Совсем недалеко по цене Br38 ушли двухкомнатные люксы в исполнении «дабл» и «твин». Тут и посуда, и чайник, и свой санузел с ванной.

В итоге получается, что обособленную кровать можно арендовать на месяц за Br600. А аналог двухкомнатной квартиры – за Br760.

Гостиница «Спорт»

«Отель «Спорт», сам того не подозревая, стал первым хостелом в городе Минске», – говорится на сайте гостиницы (ул. Якуба Коласа, 35).

У нее хорошее расположение в контексте транспортных развязок – пересечение улиц Сурганова и Коласа сулит трамвайную доступность Зеленого Луга, а в обратную сторону – площади Якуба Коласа, то есть ЦУМа и Комаровки.

На троллейбусе можно добраться, например, до Комсомольского озера. И вид на улицу Богдана Хмельницкого открывает прямой и недалекий путь до станции метро «Академия наук» и кинотеатра «Октябрь».

На портале «Спорта» нет одноместного варианта, но номер на двоих с раздельными кроватями можно арендовать за Br80. Правда, туалет и душ – на этаже, но, как и везде, есть Wi-Fi. Утюг и гладильная доска – по запросу у горничной.

Гостиница «Академическая»

По другую сторону проспекта Независимости спряталась гостиница «Академическая» (ул. Сурганова, 7). В небольшом, на первый взгляд, здании поместилось 44 номера. В 350 м – вход на станцию метро «Академия наук».

Здесь преимущество – близость зеленых зон (ботанического сада и парка Челюскинцев) и мест для занятий спортом и развлечений (бассейн и мини-аквапарк).

Ну, и, вероятно, это самый дешевый вариант проживания в гостиничном формате в центре Минска: ночь в одноместном номере стоит Br55, в двухместном (с большой кроватью) – Br66 в сутки.

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