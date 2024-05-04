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Белорусам предложили купить часть подземного ТЦ в Минске

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  • 4.05.2024, 12:30
  • 1,950
Белорусам предложили купить часть подземного ТЦ в Минске

Сколько просят?

На торговой интернет-площадке «Центр промышленной оценки» появилось объявление об аукционе по продаже части подземного торгового центра над станцией метро «Партизанская» в Минске.

Речь идет о ТЦ «Подземный город». Согласно информации о лоте, общая площадь выставленных на торги помещений — 2564,4 квадратного метра. Продавцом выступает общество с ограниченной ответственностью «Гастон Восток», которое находится в состоянии ликвидации.

Начальную цену подземного торгового зала установили на уровне 7,736 млн рублей. Также победитель должен будет оплатить затраты, вероятно, на аукцион (500 рублей без учета НДС) и вознаграждение организатору торгов в размере 2% от цены продажи лота.

Известно, что заявки на аукцион будут принимать до 17:00 27 мая, а сами торги запланировали на 28 мая.

Кстати, есть у лота «обременение»: до конца этого года в продаваемой части арендуют 800 квадратных метров.

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