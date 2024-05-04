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Крымская ошибка Путина

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  • Виталий Портников, «Крым.Реалии»
  • 4.05.2024, 12:19
  • 4,244
Крымская ошибка Путина

Оказалось, что Кремль готовит Россию к войнам прошлого.

xУдары ракетами ATACMS по военному аэродрому в Джанкое стали не просто «дебютом» знаменитого американского оружия в войне России против Украины. Они в очередной раз продемонстрировали ошибочность путинской ставки на Крым.

Когда десять лет тому назад осуществлялась оккупация и аннексия украинского полуострова, российская пропаганда говорила, в первую очередь, об исторической «сакральности» Крыма и делала упор на его курортный потенциал. Военному потенциалу уделялось куда меньше внимания, хотя именно значимость Крыма как плацдарма и определяло решение о его захвате. При этом стоит напомнить, что военное значение Крыма всегда определяло отношение к нему российских властей – и в имперские, и в советские, и в российские времена.

Не случайно же администрация первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина настаивала на сохранении базы Черноморского флота в Севастополе. И Ельцин даже отказывался приезжать с государственным визитом в Киев и подписывать с президентом Украины Леонидом Кучмой «большой договор» между двумя странами, пока вопрос о Черноморском флоте не был урегулирован.

Не случайно уже в путинскую эпоху третий президент России Дмитрий Медведев настаивал на подписании пресловутых «харьковских соглашений» в качестве оправдания энергетических поблажек для Украины. На днях как раз была годовщина одобрения Верховной Радой Украины этого документа, подписанного Медведевым и Виктором Януковичем. И вспомнилось, как оппозиционеры в украинском парламенте убеждали своих коллег: они готовят плацдарм для России, соглашения противоречат интересам национальной безопасности страны.

Но оказалось, что Владимир Путин готовит Россию к войнам прошлого. Похоже, Крым не оправдал себя в качестве плацдарма – в очередной раз. В Кремле и представить себе не могли, что в мире никто не станет считаться с доводами о «сакральности» и решением вписать полуостров в российскую конституцию. Что ракеты будут уничтожать самолеты на крымских аэропортах, а беспилотники – корабли Черноморского флота России. Что возможность уничтожения Керченского моста станет обычным сюжетом в дискуссиях о дальнейшем ходе войны.

Конечно, можно возразить: сейчас главным логистическим маршрутом снабжения российской армии и флота является сухопутный «коридор» из Ростова в Крым, а вовсе не мост. Но какой, скажите мне, смысл в «коридоре», если нельзя говорить о безопасном «плацдарме», если никакого «непотопляемого авианосца» России больше не существует.

Да и не существовало никогда. Разве что, думаю, в фантазиях Владимира Путина.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»

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