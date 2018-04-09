Мясникович о декрете №1: Появилась дополнительная функция 3 9.04.2018, 7:39

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Михаил Мясникович

Фото: bymedia.net

Комиссии на местах должны собрать максимум сведений о каждом человеке.

Об этом председатель «совета республики» Михаил Мясникович сказал 8 апреля в программе «Неделя» на телеканале СТВ.

«У нас появилась дополнительная функция. Она не столько нова по своей сути, сколько оказалась более востребованной в последнее время. Речь идет о декрете №1. Лукашенко записал в этом декрете, что комиссии (районные, городские, областные), как правило, возглавляются председателями соответствующих «советов», - отметил Михаил Мясникович.

«Самое главное в этих комиссиях - индивидуальный подход. Надо увидеть человека. А возможно это через «депутатов», которые работают рядом», - подчеркнул Мясникович.

Напомним, что вчера первый замминистра труда и соцзащиты Андрей Лобович заявил, что специально созданные по декрету №1 комиссии дойдут до каждого «тунеядца».