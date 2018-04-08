Минтруда о «тунеядцах»: Комиссии дойдут до каждого 19 8.04.2018, 22:05

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Документ, определяющий услуги, которые будут оплачивать «тунеядцы», будет принят в ближайшее время.

Комиссии, созданные для поиска «тунеядцев», должны дойти до каждого человека.

Об этом заявил первый замминистра труда и соцзащиты Андрей Лобович в эфире телеканала ОНТ.

Декрет Лукашенко, призванный «стимулировать трудовую занятость», появился в начале текущего года. Основная нагрузка в его реализации ляжет на специально созданные комиссии, состоящие из представителей местной власти.

«Задача местных органов власти, сформированных комиссий, — дойти до каждого человека, найти этих людей и предложить им меры содействия занятости: или работу, или переобучение на другую профессию, востребованную в данном регионе, или другие какие-то меры», — пояснил первый замминистра труда.

Граждане, отказавшиеся от «помощи» государства в трудоустройстве, по его словам, попадут в соответствующий список.

«Если человек не хочет воспользоваться помощью, которую предлагает ему государство, — это его осознанный выбор. Соответственно, он попадет в списки, которые будут утверждаться исполкомами, и будет оплачивать услуги, которые определит правительство, по ценам и тарифам, обеспечивающим экономические затраты на их предоставление», — пояснил Лобович.

По его словам, документ, определяющий услуги, которые будут оплачивать граждане, попадающие под действие Декрета, проходит заключительную стадию согласования и будет принят в ближайшее время.