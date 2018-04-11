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Фоторепортаж: Крушение военного самолета Ил-76 в Алжире

  • 11.04.2018, 17:41
  • 1,811
Фото: Anis Belghoul / AP

На борту самолета было более 200 человек.

Транспортный самолет алжирской армии разбился 11 апреля в 30 километрах от столицы страны, города Алжира. Выживших в катастрофе нет. На борту самолета было более 200 человек, преимущественно военные, сообщает rbc.ru.

Самолет упал в районе сельскохозяйственных полей в вилайете Блида, неподалеку от города Буфарика, примерно в 30 км от столицы Алжира

Фото: alg24.net

После крушения вспыхнул пожар. На месте катастрофы работали пожарные расчеты, скорая помощь и спасатели

Фото: alg24.net

Предварительные данные по числу погибших разнились: первоначально управление гражданской обороны Алжира сообщало об обнаружении 181 тела, позже государственное телевидение Алжира сообщило о 257 погибших

Фото: alg24.net

На борту самолета находились также 26 членов «Фронта ПОЛИСАРИО» — партизанской организации, которая ведет борьбу за независимость Западной Сахары от Марокко

Фото: alg24.net

Причины катастрофы только предстоит установить. Движение на дорогах рядом с местом крушения самолета было перекрыто. Министерство обороны Алжира создало комиссию по расследованию обстоятельств ЧП


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