Фоторепортаж: Крушение военного самолета Ил-76 в Алжире
- 11.04.2018, 17:41
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На борту самолета было более 200 человек.
Транспортный самолет алжирской армии разбился 11 апреля в 30 километрах от столицы страны, города Алжира. Выживших в катастрофе нет. На борту самолета было более 200 человек, преимущественно военные, сообщает rbc.ru.
Самолет упал в районе сельскохозяйственных полей в вилайете Блида, неподалеку от города Буфарика, примерно в 30 км от столицы Алжира
После крушения вспыхнул пожар. На месте катастрофы работали пожарные расчеты, скорая помощь и спасатели
Предварительные данные по числу погибших разнились: первоначально управление гражданской обороны Алжира сообщало об обнаружении 181 тела, позже государственное телевидение Алжира сообщило о 257 погибших
На борту самолета находились также 26 членов «Фронта ПОЛИСАРИО» — партизанской организации, которая ведет борьбу за независимость Западной Сахары от Марокко
Причины катастрофы только предстоит установить. Движение на дорогах рядом с местом крушения самолета было перекрыто. Министерство обороны Алжира создало комиссию по расследованию обстоятельств ЧП