В России начинается бунт 2 Андрей Пионтковский, «Новое время»

12.04.2018, 9:51

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Последние американские санкции серьезно ударили по Кремлю.

Если под усмирением Путина понимать изменения во внешней политике России, то нет. Но они могут заставить многих людей задуматься о целесообразности нынешнего президента.

При политически живом Путине внешняя политика останется прежней. Любое изменение, желательное для Украины, Запада и всего мира, внутри России расценят как отступление Путина. И это уже становит для него угрозу потери власти.

Но настоящие санкции ведь только начались. Произошло-то почти ничего: заблокированы счета и активы 24-х человек. Секретная часть «кремлевского доклада» имеет данные на как минимум 200 российских чиновников и бизнесменов. Впрочем, чиновник и бизнесмен в современной России – это одно и то же.

Постепенно и эти санкции окажут свое воздействие.

Заметные последствия на финансовых рынках заметили все. Но самые интересные изменения произошли в руководстве России. Там наметились две противоположные линии того, как реагировать на новые санкции.

Первая, спущенная Кремлем, линия поведения, полагала в том, что, мол, весь народ должен защитить, как выразился МИД, «капитанов российского бизнеса». Мол, нужно оказать им помощь и поддержку. Эта точку зрения несколько дней активно пропагандировали по телевидению.

Но есть и совершенно другая концепция.

Уже в это воскресенье она была выражена такими представителями элиты (смотри, одной из башен Кремля), как генпрокурор Юрий Чайка и председатель Следственного комитета Бастрыкин. Они сказали, что это замечательно, «что хоть кто-то» арестовал активы этих преступников, которые грабили Россию. И, мол, Запад может оставить этих людей себе, а деньги – вернуть обратно. То есть тем же чайкам, бастрыкиным и Путину.

Изменения, произошедшие спустя два дня воздействия очень ограниченной части санкций, говорят об очень серьезном бунте. Судя по имени Чайки и самой формулировке, это скорее бунт силовиков-бизнесменов ельцинского разлива.

Ситуация серьезная. С одной стороны, 24 «капитаны российского бизнеса», которых несправедливо ограбил Запад, а с другой – преступники, которые заслуженно потеряли свои активы.

Это такой себе первый признак раскола элит, без которого невозможны изменения ни во внешней политике, ни во внутреннеполитическом обустройстве страны.

А ведь это только самое начало. Произошли значительные изменения в отношении американского истеблишмента к путинской России. Они осознали, что Путин ведет против них войну, как бы она не называлась – гибридная или Четвертая Мировая.

В США поняли, что единственный выход ответить – это победить в этой войне, причем чисто экономическими средствами. Ведь в этой сфере они на несколько порядков превосходят путинскую Россию.

Смягчить и затормозить такие резкие меры довольно длительное время пытался президент Трамп. Он связан с Путиным какими-то невидимыми нитями, которые раньше никаким образом старался не задеть. Но самые последние события, в частности ближайшие планы американского президента нанести военный удар по Сирии, показывают, что тамошний истеблишмент все-таки нашел путь убедить Трампа в их правоте.

Поэтому системное давление на Россию будет возрастать. И рано или поздно оно перерастет в изменение внешней политики и самого режима.

Андрей Пионтковский, «Новое время»