закрыть
12 апреля 2018, четверг, 10:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В России начинается бунт

2
  • Андрей Пионтковский, «Новое время»
  • 12.04.2018, 9:51
  • 1,034

Последние американские санкции серьезно ударили по Кремлю.

Если под усмирением Путина понимать изменения во внешней политике России, то нет. Но они могут заставить многих людей задуматься о целесообразности нынешнего президента.

При политически живом Путине внешняя политика останется прежней. Любое изменение, желательное для Украины, Запада и всего мира, внутри России расценят как отступление Путина. И это уже становит для него угрозу потери власти.

Но настоящие санкции ведь только начались. Произошло-то почти ничего: заблокированы счета и активы 24-х человек. Секретная часть «кремлевского доклада» имеет данные на как минимум 200 российских чиновников и бизнесменов. Впрочем, чиновник и бизнесмен в современной России – это одно и то же.

Постепенно и эти санкции окажут свое воздействие.

Заметные последствия на финансовых рынках заметили все. Но самые интересные изменения произошли в руководстве России. Там наметились две противоположные линии того, как реагировать на новые санкции.

Первая, спущенная Кремлем, линия поведения, полагала в том, что, мол, весь народ должен защитить, как выразился МИД, «капитанов российского бизнеса». Мол, нужно оказать им помощь и поддержку. Эта точку зрения несколько дней активно пропагандировали по телевидению.

Но есть и совершенно другая концепция.

Уже в это воскресенье она была выражена такими представителями элиты (смотри, одной из башен Кремля), как генпрокурор Юрий Чайка и председатель Следственного комитета Бастрыкин. Они сказали, что это замечательно, «что хоть кто-то» арестовал активы этих преступников, которые грабили Россию. И, мол, Запад может оставить этих людей себе, а деньги – вернуть обратно. То есть тем же чайкам, бастрыкиным и Путину.

Изменения, произошедшие спустя два дня воздействия очень ограниченной части санкций, говорят об очень серьезном бунте. Судя по имени Чайки и самой формулировке, это скорее бунт силовиков-бизнесменов ельцинского разлива.

Ситуация серьезная. С одной стороны, 24 «капитаны российского бизнеса», которых несправедливо ограбил Запад, а с другой – преступники, которые заслуженно потеряли свои активы.

Это такой себе первый признак раскола элит, без которого невозможны изменения ни во внешней политике, ни во внутреннеполитическом обустройстве страны.

А ведь это только самое начало. Произошли значительные изменения в отношении американского истеблишмента к путинской России. Они осознали, что Путин ведет против них войну, как бы она не называлась – гибридная или Четвертая Мировая.

В США поняли, что единственный выход ответить – это победить в этой войне, причем чисто экономическими средствами. Ведь в этой сфере они на несколько порядков превосходят путинскую Россию.

Смягчить и затормозить такие резкие меры довольно длительное время пытался президент Трамп. Он связан с Путиным какими-то невидимыми нитями, которые раньше никаким образом старался не задеть. Но самые последние события, в частности ближайшие планы американского президента нанести военный удар по Сирии, показывают, что тамошний истеблишмент все-таки нашел путь убедить Трампа в их правоте.

Поэтому системное давление на Россию будет возрастать. И рано или поздно оно перерастет в изменение внешней политики и самого режима.

Андрей Пионтковский, «Новое время»


популярное за неделю

Мнение

Мы имеем право менять эту власть
Мы имеем право менять эту власть Андрей Санников
Имперский проект умер
Имперский проект умер Александр Ципко
Большой брат уже топчется в прихожей
Большой брат уже топчется в прихожей Ирина Халип
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет Наталья Радина