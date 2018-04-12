Белорусы раскупают авиабилеты перед длинными выходными 12.04.2018, 17:59

В связи с тем, что субботний выходной переносится на понедельник, выходные увеличиваются до 3 дней.

Эксперты туристического сервиса Aviasales выяснили, куда полетят белорусы в период с 15 по 17 апреля, пишет tio.by.

В Беларуси 17 апреля отмечают православный праздник Радуница. В связи с этим субботний выходной переносится на понедельник, и выходные увеличиваются до 3 дней. Более того, если взять пару дней отпуска к официальным каникулам, то можно сэкономить на перелете и продлить отдых.

По данным туристического поисковика, наибольшим спросом пользуются Москва, Стамбул, Львов, Киев и Краснодар. На топ-5 маршрутов приходится 59% всех бронирований из Беларуси. При этом выгоднее всего лететь в Москву, средний чек на направлении — 150 рублей. А самые дешевые билеты на ближайшие выходные стоят от 230 руб. Для тех, кто не экономит, подойдет Стамбул со средним чеком 586 руб. Билеты на выходные обойдутся от 681 руб.

Эксперты также советуют рассмотреть варианты вылета из соседнего Вильнюса. Например, билеты в Париж сейчас доступны от 456 руб. за туда-обратно или в Мюнхен от 329 руб.

Однако в поиске Aviasales всё ещё доступны выгодные варианты, например, прямые рейсы из Минска в Петербург от 278 руб. или в Тбилиси от 550 руб.