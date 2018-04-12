Как певец из Нигерии выучил украинский язык 12.04.2018, 22:11

Большую поддержку Леонардо Ободоеке в изучении языка оказал Святослав Вакарчук.

Певец нигерийского происхождения Leo Mantis (Леонардо Ободоеке), который приехал в страну шесть лет назад, рассказал, почему выучил украинский язык. Об этом сообщает РБК со ссылкой на "Радио Свобода".

"В Украине я живу уже 6 лет. Изучать украинский для меня было логичным решением, ведь когда ты приезжаешь в какую-либо страну и уважаешь ее культуру, людей, то ты должен понимать и государственный язык, общаться на нем", - сказал певец.

Он сообщил, что начал изучать украинский язык еще в Нигерии с помощью программ на компьютере. Смотрел мультфильмы с украинской озвучкой.

"Свое знакомство с украинским я начал еще находясь дома, в Нигерии: изучил украинский алфавит, а также фразы, которые должны были помочь мне выжить. Делал это совершенно самостоятельно, ища в интернете необходимые программы (а их достаточно). Когда приехал в Украину, мог сначала только сказать: "Меня зовут Леонардо. Я не говорю на украинском. Вот мой паспорт", - вспоминает Леонардо.

Большую поддержку нигерийскому певцу оказал Святослав Вакарчук. Выучить язык исполнителю помогли и песни на украинском языке.

"Я музыкант и верю, что именно через музыку можно познать культуру той или иной страны, поэтому выучить украинский язык мне помогли и украинские песни. Я слушал "Океан Эльзы", Mad Heads XL, "С.К.А.Й.". Переводил их тексты, чтобы понять глубже суть. Это помогло мне не только лучше общаться на украинском, но и писать в дальнейшем на этом языке собственные песни. Когда я слушал украинские песни, мне настолько понравилась эта музыка, я захотел сам спеть. Впоследствии в виде эксперимента я попробовал сам создавать песни на украинском. Подтолкнула меня к этому и поддержка Святослава Вакарчука. Да, это нелегко, но украинский язык очень хороший, гармоничный, поющий", - признался певец.