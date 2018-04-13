Лявон Вольский представил новую версию песни «Лёгкія-лёгкія» 13.04.2018, 14:43

Рок-музыкант оживил звучание всем известного хита.

Группа Volski представилa новую версию песни «Лёгкія-лёгкія», приуроченную к старту тура по Беларуси. Первый концерт состоится 14 апреля в Red Pub в Гомеле, передает «Радыё Рацыя».

В программе тура лучшие песни N.R.M., «Мроі» и сольных альбомов Вольского.

Новая версия «Лёгкія-лёгкія» была записана в Вильнюсе с норвежским продюсером Сноре Бергерудом, который записывал альбомы «Грамадазнаўства» (2014) и «Псіхасаматыка».

- «Лёгкія-лёгкія» - одна из главных песен моей жизни. Она очень личная, но, как выяснилось спустя годы, эмоции, заложенные в ней, близкие большому количеству людей. Не так давно мы с продюсером Сноре и барабанщиком Синдре записали новую версию. Именно так она теперь звучит на наших концертах, - рассказал Лявон Вольский.

График тура: 14:04 - Гомель, 15.04 - Борисов, 21.04 - Витебск, 28.04 - Брест, 29.04 - Могилев, 12:05 - Гродно, 18.05 - Бобруйск, 19.05 - Светлогорск. Инфолиния +375 33 661 14 32.