Bank of America: Биткоин-пузырь уже лопается 13.04.2018, 22:24

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Команда исследователей Bank of America назвала биткоин одним из «самых больших пузырей в истории».

Команда исследователей из Bank of America Merrill Lynch (BAML) утверждает, что биткоин является одним из «самых больших пузырей в истории».

Как сообщает altcoin.info cо ссылкой на Bloomberg, в воскресенье, команда исследователей под руководством ведущего инвестиционного стратега Майкла Хартнетта опубликовала свое исследование, в котором утверждается, что криптовалютній пузырь уже начинает лопаться.

В исследовании приведена диаграмма, в которой биткоин сравнивается с другими известными финансовыми маниями: Миссисипская компания и Южно-Сибирская компания в 18 веке, золото, фондовый рынок США в 1929 году и голландский пузырь тюльпанов в 1637 году.

На графике также видно, что биткоин-пузырь (как его называют авторы исследования) демонстрирует самый большой рост по сравнению с другими пузырями. На своем пике цена на биткоин была почти в 60 раз больше, чем три года назад. По словам исследователей, цена во время тюльпанной лихорадки выросла почти в 40 раз.

Максимального значения в районе 20.000 долларов цена на биткоин достигла примерно 17 декабря прошлого года. На момент публикации этой статьи биткоин торгуется на уровне 6.835 долларов США.

На диаграмме BAML показан весь цикл жизни финансовых пузырей от этапа роста, до падения, когда цена на актив падает значительно ниже максимального значения.

Однако, недавний биткоин-пузырь не является самым большим пузырем в истории вообще, и в истории биткоина в частности. Напомним, что цена на биткоин в 2010 и 2011 годах выросла почти в 120 раз до примерно 11 долларов, прежде чем рухнуть. Его рост в 2013 и 2014 годах был также намного круче, чем недавний рост прошлого года.

По мнению исследователей ситуацию в 2017 году и 2010-2011 нельзя сравнивать, так как в 2017-2018 годах на рынок пришло гораздо больше инвестиций, чем в период 2010-2011.

Этот же фактор усложняет сравнение биткоина с фондовым рынком. Например, в августе 1929 года Нью-Йоркской фондовый рынок оценивался более 1 триллиона долларов (с учетом инфляции).