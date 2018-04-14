Как белорусы зарабатывают в Латвии 1 14.04.2018, 12:15

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Три гражданина Беларуси вошли в топ-50 самых успешных иностранных инвесторов в Латвии-2017.

Рейтинг составлен местным изданием VIP Lounge на основании объемов прибыли и доли в бизнесе.

Самое высокое место — у Андрея Бахирева. Основатель и основной владелец разработчика и дистрибутора программного обеспечения SaM Solutions занял в рейтинге 23-е место с насчитанной авторами исследования прибылью 2,23 млн евро, пишет zautra.by.

Латвийское подразделений компании SaM Solutions, центры разработки которой находятся в Минске и Днепре, было зарегистрировано в 2014 году, а в 2015 году в Юрмалу вместе со своей семьей переселился Андрей Бахирев. По итогам 2016 года латвийский SaM Solutions заработал 3,23 млн евро консолидированной прибыли, доля бизнесмена в компании составляет 59,3%.

Компания SaM Solutions была создана в 1993 году студентами БГУИРа, ее центральный офис находится в немецком Гилхинге. SaM Solutions является резидентом ПВТ, одним из крупнейших белорусских экспортеров IT-услуг и работодателей в отрасли.

33-е место с прибылью 1,61 млн евро занял по итогам 2016 года Владимир Плавский. Он является владельцем зарегистрированной в Латвии компании Altenergo. Она занимается поставками и инжинирингом современных систем отопления, электроснабжения и климат-контроля в области альтернативной энергетики.

Третий из белорусских участников топ-50 – Антон Климантович. Это — владелец молодого (создана в 2013 году), но динамично развивающего фармацевтического дистрибутора LV System Service. Его результат за 2016 год – 1,2 млн евро. LV System Service активно работает по поставкам лекарств на белорусский рынок.

Что касается лидера, то первое место с 32,53 млн евро занял американец Джон Мартин Талли. Он – один из совладельцев компании Mikrotikls, крупнейшего в Балтии производителя оборудования для беспроводного интернета.

В первую пятерку также вошли россиянин Олег Бойко (30,97 млн евро, прибыль на долю в микрокредитной организации 4finance), ирландец Дермонт Десмонт (22,4 млн евро, акционер Rietumu banka), литовец Нериюс Нумавячюс (12,59 млн евро, совладелец Maxima Latvija, аптек и фармдистрибутора) и владелец паспортов России и Великобритании Григорий Гусельников (12,15 млн евро, основной акционер Norvik banka).

Шестую позицию занял выходец из Беларуси, гражданин России Дмитрий Мазепин. 10, 15 млн евро он заработал от деятельности двух компаний – дистрибутора удобрений Uralchem Trading и терминала Ventamonjak.

В топ-50 успешных иностранных инвесторов в экономику Латвии вошли также граждане Израиля, Исландии, Казахстана, Италии, Германии, Дании, Норвегии, Нидерландов, Украины и Грузии.