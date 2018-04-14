Илон Маск: Люди недооценены 6 14.04.2018, 19:52

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Илон Маск

Глава Tesla рассказал, что слишком надеялcя на роботов в производстве.

Илон Маск в интервью CBS рассказал, что компания слишком сильно полагалась на автоматизацию производства, а это было «большой ошибкой». Из-за этого компания не успевает собрать необходимое количество электрокаров, пишет «Хайтек».

По словам маска, Tesla нужно больше людей, поскольку полная автоматизация только тормозит рабочий процесс. Компания внедряла много конвейерных лент и систем, но они не успевали перестроиться к выходу новых автомобилей, поскольку их нужно было настраивать заново.

Сейчас компания частично избавилась от сборочных лент, наняв большое количество новых сотрудников.