Александра Герасименя: Хорошо помню, как выиграла первую медаль 15.04.2018, 22:08

Александра Герасименя

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Известная белорусская пловчиха мечтает о «золоте» Олимпиады.

О первой награде, самом тяжелом периоде в спортивной карьере и о мечте вырастить в своем клубе белорусского Фелпса известная спортсменка Александра Герасименя рассказала агентству «Минск-Новости».

О «серебре»

— Хорошо помню, как выиграла первую медаль. Соревнования проходили в столичном бассейне «Трактор». Выступала на дистанции 100 м вольным стилем. Меня пришел поддержать самый верный болельщик — папа. На разминке зашла в воду, доплыла до середины ванны и ужаснулась оттого, насколько глубокий бассейн. Дала задний ход. Стоя на мели, убедила себя проплыть дистанцию с закрытыми глазами. Получилось. Но это еще не всё. Всех вызвали на старт. Раньше тумбы были из плитки. Когда на нее попадала вода, становилось скользко. Вот я до официального старта и соскользнула в бассейн. Первая мысль — дисквалифицируют. Но судья адекватно отреагировал на ситуацию, позволил стартовать еще раз. Только попросил прыгать с бортика. Приплыла второй. Была горда достижением. Еще больше обрадовался папа. Далее «серебро» преследовало меня. На соревнованиях, в которых участвовала впервые, начинала с серебряной медали. Любопытно, но тренер Елена Климова мне как-то призналась, что это ее любимый металл. Мы потом долго смеялись по поводу того, почему она не выбрала золото.

О том, как не уйти из спорта

— Почти у каждого спортсмена наступает кризис, когда он в шаге от того, чтобы завязать. Например, у юных атлетов перестают расти результаты. Надо просто понять, что в спорте не получается всё время двигаться по прямой. Сначала поднимаешься, потом падаешь, затем снова поднимаешься. Елена Климова мне как-то это растолковала, и я стала нормально относиться к подобным явлениям. Всем тренерам необходимо это объяснять ученикам. Сейчас у меня бывают периоды, когда появляется апатия к занятиям. Тренер предлагает заниматься по собственному усмотрению, выполнять удобный объем работы в бассейне, тренажерном зале. Пару-тройку дней — и я снова в норме.

Самая серьезная хандра напала на меня при подготовке к Играм-2016. Примерно за полгода до старта всерьез задумалась о завершении карьеры. Результаты были скромными: с ними ни о какой медали в Рио-2016 не было и речи. Потом стало обидно, ведь три с половиной года работы коту под хвост. Нужны были перемены. Решила уехать на тренировки к американскому специалисту Дэйву Сало. Провела с ним переговоры, подготовила визу, купила билеты и улетела. Возможность поработать под руководством этого тренера была и ранее. Мне этот вариант предлагала Елена Климова. Тогда ответила: «Вы что? Я же сдохну». Когда ситуация прижала, пришлось ехать к Сало. Смена обстановки, новые бытовые условия позволили перезагрузиться и подойти к Олимпиаде в хорошей форме. Когда после финального заплыва на 50 м вольным стилем увидела, что выиграла «бронзу», от сердца отлегло.

О волнении

— Часто случается, что на тренировках показываешь быстрые секунды, а на состязаниях начинаются проблемы. В начале карьеры меня не нужно было мотивировать. Хотелось стать первой в отдельно взятом заплыве, соревнованиях. Получала кайф от того, что делала. Ни разу не пропустила тренировки по неуважительной причине. Случалось, не слышала будильник и просыпалась позже. Тогда хватала сумку и бежала на занятие. Думаю, с учетом такой безбашенности и достигаются успехи в молодом возрасте. Мне было все равно, кто на соседней дорожке: победительница Олимпиады или чемпионка мира.

Как только пришли успехи на крупных стартах во взрослом спорте, оказалось, что не все так просто в психологии. Стали одолевать сомнения: а если меня обгонят, вдруг плохо проплыву? Отсюда мандраж, неуверенность в себе. Это может привести к слабым результатам. Думаю, 90 % моих неудачных стартов связаны с этим. А ведь для успеха следовало довериться телу, которое лучше знает, что делать. Мозг на соревнованиях нужно отключать. Либо думать о чем-нибудь позитивном. Помогает.

Вспоминается интересный прием на тренировках в лагере у Дэйва Сало: по окончании занятия тренеры аплодировали пловцам. Было приятно, хотя казалось, что не сделал ничего особенного. После мы с улыбкой выходили из бассейна, с удовольствием приходили на следующую тренировку. Такой прием работает, и его могут взять на вооружение наши тренеры.

О дисквалификации

— Один из самых тяжелых периодов в моей спортивной карьере. Это случилось, когда мне было 17 лет. Тогда собиралась поступать в университет, показывала классные результаты. Я одной из первых отобралась на Олимпиаду-2004 в Афинах. Не говорю, что взяла бы обязательно золотую награду, но на медаль реально претендовала. Четыре года без возможности соревноваться казались приговором. Сложно найти мотивацию для тренировок. Помню, как на свой страх и риск организаторы разрешили проплыть мне вне конкурса на соревнованиях в Гомеле. Все случилось еще до начала основных стартов. На трибунах стояла тишина, тренер краснела из-за моего слабенького результата. С таким временем меня не допустили бы даже к этому турниру. Близкие и тренеры помогли пережить отстранение. Спасибо руководству Белорусской федерации плавания, которое отправляло на сборы с национальной командой. Дисквалификацию сократили на два года. Поняла окончательно, что остаюсь в спорте. Не видела себя в другой сфере.

О продолжении карьеры

— У меня и сейчас спрашивают, не хочу ли по окончании карьеры остаться в плавании. В нашей стране нет практики приглашать атлета на роль тренера. Считаю, что это неправильно. После большого пути в спорте ты хорошо понимаешь все процессы и можешь помочь. Пока я не заявила о завершении карьеры, поэтому предложений мне не поступало. Но я их и не жду. Труд тренера очень тяжелый. Не представляю, как они себя мотивируют, ведь не каждый ребенок хочет выигрывать. Некоторые приходят на тренировки побалдеть. Мне сложно с такими учениками работать. К тому же есть свои интересные проекты. Может, в будущем и пригожусь белорусскому плаванию.

Буду ли участвовать в Олимпиаде 2020 года в Токио? Мечта об олимпийском «золоте» есть. Чтобы принять окончательное решение, есть еще два года. Если почувствую, что устала и хочу заниматься собственными проектами, то скрывать этого не буду.

О мероприятиях и встречах

— Общественная деятельность сказывается на качестве тренировок и результатах. Меня предупреждала об этом Елена Климова. От того, как ты поспал, поел, отдохнул, зависит результат. Когда после тренировки спешишь на одно мероприятие, потом на другое, прилично выматываешься. С другой стороны, встречи с детьми, мастер-классы — часть моей работы. Ребята видели меня по телевизору, когда я была на пьедестале, и вот я рядом. Приятно наблюдать, как у них загораются глаза. Они ведь тоже могут гораздо больше, чем представляют себе. Радуюсь, когда после таких встреч мне звонят тренеры и рассказывают, что дети выполнили нормативы, выиграли медали на состязаниях. Пусть небольшая, но в этом есть и моя заслуга.

О проектах

— Основная задача моего клуба по плаванию — оздоровление детей, обучение плаванию. Но очень хочется со временем отбирать таланты и вести их дальше, растить чемпионов. Правда, сами это не потянем. Нужна будет помощь Министерства спорта и туризма, Белорусского государственного университета физической культуры. Недавно появился проект «Спорт-инклюзия». Его реализует благотворительная организация «Дети. Аутизм. Родители». Предложила набрать группу детей с аутизмом, которые занимались бы плаванием. Думаю, у нас будет шанс вырастить классного спортсмена. Известно, что аутизмом страдают пловец Майкл Фелпс, футболист Лионель Месси. Если детям с аутизмом нравится то, что они делают, они преуспевают.

Специально для проекта «Спорт-инклюзия» отобраны тренеры, которые пройдут обучение в Италии у наших партнеров с 20-летним опытом. В сентябре 2018 года планируем начать тренировки.

Справочно

Александра Герасименя участвовала в трех Олимпиадах (2008, 2012, 2016). Минчанка дважды выигрывала «серебро» (2012) и однажды «бронзу» (2016).