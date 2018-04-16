Никки Хейли: Войска США будут в Сирии до достижения своих целей 16.04.2018, 7:33

Названы три главных задачи миссии США в Сирии.

США не выведут свои войска из Сирии, пока не достигнут своих целей. Об этом заявила посол США в ООН Никки Хейли, передает «Голос Америки».

Она перечислила три главных задачи миссии США в Сирии: убедиться, что не применяется химическое оружие, уничтожить ИГ, оставить возможность наблюдать из Сирии за деятельностью Ирана.

«Наша задача - вернуть американских солдат домой, но мы не уйдем, пока мы не выполним все эти задачи», - подчеркнула Хейли.

Ранее президент Дональд Трамп заявил о намерении вывести американские войска из Сирии и отправить их на южную границу с Мексикой. Позже он отложил это на более поздний срок, но заверил, что военных США не будет в Сирии на протяжении года.