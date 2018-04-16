Белорусское образование и здравоохранение продолжают «ужиматься» 2 16.04.2018, 11:07

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Фото: Reuters

Несмотря на бравурные репортажи госСМИ.

Общее количество школ и больниц в Беларуси продолжает неуклонно сокращается. И речь идет не о десятках закрытых объектов, а о сотнях, пишет thinktanks.by.

Об уменьшении школ, больниц и детских садов свидетельствует ежегодный справочник «Беларусь в цифрах», опубликованный Национальным статистическим комитетом.

Согласно данным Белстата, число учреждений дошкольного образования в Беларуси в 2012-2013 учебном году составляло 4 тысяч 064. В 2015-2016 учебном году в стране насчитывалось 3 тысячи 951 дошкольное учреждение. А уже в 2017-2018 учебном году число таких учреждений достигло отметки в 3 тысячи 812. То есть за 6 лет Беларусь «потеряла» 252 дошкольных учреждения. При этом количество посещающих из детей возросло с 398 тысяч до 426,3 тысяч.

За это же время число учреждений общего и среднего образования сократилось на 512 учреждений – с 3 тысяч 579 до 3 тысяч 067. Но несмотря на сокращение школ, число посещающих их детей также возросло: с 928,2 тысяч учащихся до 994,5 тысяч.

Примечательно, что за 6 учебных лет в Беларуси «сократилось» 3 вуза. Вместо 54 их насчитывается 51. При этом количество обучающихся в них студентов снизилось на 144,1 тысячи - с 428,4 тысяч до 284,3 тысяч.

Также за 6 лет в стране сократилось и количество больниц. В 2012 году в Беларуси было зарегистрировано 657 больничных организаций, в 2017 – 622. В это же время произошло сокращение больничных коек: с 106,6 тысяч до 79,8 тысяч. Правда численность практикующих врачей в стране выросла: с 36,8 тысяч до 40,1 тысячи специалистов.

Впрочем, на субъективной оценке белорусами своего здоровья это отразилось слабо. Напомним, что на начало 2018 года 63,1% белорусов оценили состояние своего здоровья как удовлетворительное, 27,6% — как хорошее, а 9,3% — как плохое.

По сравнению с предыдущими данными оценки практически не изменились. По информации на начало 2017 года, 62,8% жителей страны были удовлетворены своим здоровьем, 27,6% считали его хорошим, а 9,6% — плохим.

В начале 2016 года, хорошим здоровье считали 27,6% белорусов, удовлетворительным 63,3% жителей страны, а плохим – 9,1%.