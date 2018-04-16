Фотофакт: В Могилеве на дом повесили табличку памятника культуры «тысяча двухсотого века» 3 16.04.2018, 11:34

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Фото: Саша Игнатенко, «Могилев Real»

Что-то пошло не так.

В центре Могилева, на доме 9 по переулку Тани Карпинской, появилась табличка, повествующая, что данный дом является культурной ценностью. Все бы ничего, но это ценность IXX века. Вероятно, авторы имели в виду позапрошлое, XIX столетие, но что-то пошло не так.

Фотография таблички с оригинальной датировкой появилась в группе «Могилев Real». Автор Саша Игнатенко написал, что, вероятно, речь идет о 1200 веке.

Со своей стороны мы не можем согласиться, что автор фото прав. Если уж применять к римским цифрам законы позиционной системы счисления, то в данном случае перед нами явно памятник 1110 века.

А если придерживаться логики римских цифр, то создателям таблички лучше бы что-нибудь предпринять. Например, сменить ее.