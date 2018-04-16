Степан Григорян: Ситуация в Армении сегодня очень напоминает Беларусь 1 16.04.2018, 19:13

Степан Григорян

Международное сообщество должно отреагировать на подавление массовых протестов в Армении.

Об этом сайту Charter97.org рассказал ученый-физик, один из лидеров демократического движения в Армении в 1990-х годах, бывший депутат Верховного Совета республики и бывший посол Армении в России Степан Григорян, комментируя массовые протесты в Армении:

- Митинги в Армении идут уже несколько дней, а сейчас они приобрели огромный масштаб. К счастью, жертв нет, но столкновения уже были. Мне кажется, что именно белорусы могут очень хорошо почувствовать атмосферу происходящего в нашей стране.

В Армении всегда был высокий уровень свободы, несмотря даже на проблемы с правами человека. В течение буквально последних двух лет со стороны властей и правящей партии прослеживается тенденция очень похожая на ту, которая происходит в Беларуси. То есть власть хочет все тотально взять в свои руки. В последние годы очень усилилась тенденция однопартийности, когда все диктует одна партия.

Хочу отметить, что борьба, которая сейчас идет, направлена не только против того, чтобы Серж Саргсян стал во главе государства в третий раз. Ведь он уже два раза был президентом, а сейчас наши власти изменили политическую систему с президентской на парламентскую и он хочет стать премьер-министром. Хотя Саргсян несколько лет назад официально заявил, что проводит реформы не для того, чтобы в третий раз стать президентом или премьером.

Мы также боремся против резкого ухудшения ситуации с правами человека в стране. В Армении сейчас тяжелая ситуация: у нас огромное число политзаключенных, коррупция, олигархия бесчинствует. Представляете, какую опасность представляет то, если Саргсян в третий раз станет во главе страны?! Хочу подчеркнуть, что люди категорически против, чтобы Серж Саргсян и его партия продолжали править.

Наша ситуация сейчас очень похожа на белорусскую. Армения быстро идет к жесткому авторитаризму. Я бы сказал так: у нас был мягкий авторитаризм, а сейчас жесткий. И протесты сейчас — это борьба против этого явления.

- Что, на ваш взгляд, нужно сейчас делать?

- Очень важно, что люди поверили оппозиции и вышли на протест. Одно дело митинг, в котором участвует 2-3 тысячи человек, а другое дело, когда десятки тысяч выходят на улицы.

Сейчас весь Ереван парализован, люди в разных уголках города перекрывают дороги. В общем, протесты носят общенациональный характер. Все очень серьезно. Подчеркиваю, протестуют не сторонники оппозиции, протест - общенациональный.

Я считаю, что в этой ситуации власти безусловно должны отступить, иначе прольется кровь. Власти могут на это пойти. Со стороны же митингующих акция абсолютно мирная. Люди блокируют парламент и другие официальные учреждения, но все делается мирно. Здесь очень важно, чтобы власти сейчас подумали, стоит ли идти на обострение и применять силу, потому что такие вещи просто так не проходят.

Хочу отметить, что я обратился к новому президенту Армении. В парламентской системе он имеет мало функций, но может быть посредником в такой ситуации. Считаю, что он должен вступиться за митингующих.

При всем этом меня поражает бездействие европейских институтов, США. У нас огромное количество посольств, но все молчат!

Такое впечатление, что Европы и Америки здесь нет и это вызывает у меня огромную обеспокоенность. Думаю, что сейчас авторитетные СМИ должны распространять информацию и сказать свое слово. Очень странно, что Госдеп и Европейская комиссия не сделали заявлений. А ведь в Армении происходит серьезнейший процесс. Уже сегодня было несколько столкновений, но лидеры оппозиции не пускают людей отвечать на безобразие властей.

Куда смотрят европейские дипломаты, международные организации? Они ведь подписали с армянскими властями договора о сотрудничестве, включая соглашение ЕС с Арменией, где власти нашей страны взяли на себя обязательства не применять силу к митингующим. Тогда пусть не подписывают такие договора! Точно так же и США делают разные проекты. То есть это их прямое обязательство: не вмешиваться в политический процесс, но свое слово сказать.

Хочу отметить, что ваш сайт очень поможет нам в распространении информации, ведь международное сообщество должно знать, что сейчас происходит в Армении.