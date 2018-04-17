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Пулитцеровскую премию впервые получил рэпер

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  • 17.04.2018, 7:36

До этого премию получали исключительно альбомы джазовой или классической музыки.

Американский рэпер Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию за альбом DAMN. Об этом сообщается в Twitter премии, передает liga.net.

Жюри считает, что этот альбом о всей "сложности афро-американской жизни".

Помимо этого организаторы премии отметили лирическое наполнение музыки Ламара, а также сочетание разных жанров: рэпа, хип-хопа, джаза, соула, фанка, поэзии и африканских мотивов.

До этого премию получали исключительно альбомы джазовой или классической музыки.

Американская газета The New York Times и журнал New Yorker были удостоены премии Пулитцера за фильм-расследование о сексуальных домогательствах в Голливуде.

1 января рэпер Кендрик Ламар выпустил первый трек из саундтрека к фильму студии Marvel "Черная пантера", посвященному королю вымышленной африканской страны Ваканды.


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