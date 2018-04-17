Жители Минска: Каждый день что-то дорожает! 1 17.04.2018, 8:19

1,067

«Народная» инфляция в Беларуси резко отличается от «официальной».

Двадцать четвертый год Лукашенко заявляет, что «борется» с ростом цен.

«Снижение инфляции – для нас приоритетная задача» (2015 год).

«Роста цен не будет. Это я вам гарантирую» (2016 год).

«Получив информацию, проверьте и снимите кому-то голову, если он необоснованно задирает цены» (2017 год).

Успешно ли? Согласно официальному росту потребительских цен в марте, Беларусь заняла третье с конца место среди постсоветских стран – с почти процентной инфляцией. Хуже – только в Украине, Узбекистане и Латвии.

Однако опрошенные «Белсатом» жители Минска говорят:

«Продукты питания, в первую очередь, потом, наверное, одежда, детские игрушки также дорожают. Все дорожает».

«Каждый день что-то дорожает! Я, например, чувствую это на топливе».

«Просто торт сейчас пойти купить за 20 рублей – это уже считается нормальным. Хотя, если перевести на старые деньги, то раньше такого не было».

«Я вот пришел из армии и увидел разницу между тем, как было, и как есть сейчас».

Только в марте подорожали коммунальные услуги, высшее образование, проезд в поездах регионального сообщения. Подскочили цены на топливо – четыре раза в прошлом месяце и семь – в течение года. Официально за двенадцать месяцев инфляция составила 5,4%.

«Инфляция, которую показывает Белстат, – это в общем цены по всему спектру экономики. На самом деле в жизни мы сталкиваемся с намного более ограниченной потребительской корзиной, такой как еда, одежда, реже машины и уж совсем редко – недвижимость. И как раз цены на овощи, на огурцы, в частности, выросли по сравнению с прошлым годом в полтора раза», – говорит экономический обозреватель Станислав Ивашкевич.

По крайней мере публично нет доверия к официальным цифрам и на самом верху. Национальный банк и граждане живут в экономически разных странах – констатирует Лукашенко:

«Да людям плевать на то, какая у нас в стране инфляция. Они делают выводы по ценам на товары, которые приобретают ежедневно. А там рост 8%, даже 10% за год. А если услуги сюда добавить, то более 10%. А нет 4,5% или 6%».

Пессимистическая картина вырисовывается и при сравнении нынешних и прошлогодних показателей. В первом квартале этого года цены росли в полтора раза быстрее, чем за тот же период прошлого года.

«Это, во-первых, результат разгона зарплат в конце года, когда рост реальных зарплат превысил рост производительности труда. Второй фактор, который разогнал в этом году инфляцию, – это рост потребительского кредитования. Он увеличился в 1,5 раза, если я не ошибаюсь, и продолжает очень быстро расти», – говорит экономический обозреватель Станислав Ивашкевич.

О негативных последствиях из-за структурных проблем еще в прошлом году предупреждал крупнейший кредитор Беларуси – Евразийский фонд стабилизации и развития. Однако, согласно планам отечественного регулятора, в этом году цены не должны вырасти более чем на шесть процентов.