Фотофакт: В Могилеве выстроилась огромная очередь за дешевой одеждой 4 17.04.2018, 11:35

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«Одежду из Европы» продавали по 1,5 рубля.

«Уже давно стало общим местом, что белорусы падки до низких цен. Очереди, которые люди образуют в погоне за различными скидками, акциями и просто низкой ценой, порой выходят за рамки здравого смысла. Очередное подтверждение тому — очередь, которая выстроилась к новому привозу в секонд-хенд «Одежда из Европы по 1,5 рубля» в Могилеве», - пишет местное издание mogilev.online.