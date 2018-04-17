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«Купил ботинки Belwest, а подошва сыплется, как земля»

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  • 17.04.2018, 17:29
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Белорус прошел 50 метров до авто и потерял по дороге носок и две пятки от подошвы туфель.

«Три года назад мне надо было идти на мероприятие. На рынке 48-го размера не нашел, поехал в Belwest, купил себе пару, надел раз и положил на полку». Этой весной Gendolf2 надел забытую обувь, прошел 50 метров до авто и потерял по дороге носок и две пятки от подошвы туфель, пишет onliner.by.

— Ничего не отклеилось, а подошва просто сыплется, как земля. Мелкие камешки, которые лежали на асфальте, впились в эту подошву. Что случилось с этим Belwest? У меня есть рабочие туфли их производства, которым лет 20, они затерты и т. д., но не разлезлись, как это современное фуфло, — негодует читатель.

Комментарий производителя: «Без динамической нагрузки полиуретан теряет свои эксплуатационные свойства»

— Мы внимательно изучили представленные фотографии и видео, — ответила на вопрос Наталья Мишакова, специалист по маркетингу СООО «Белвест». — В ответ на обращение хотим отметить, что, следуя международным требованиям, в компании Belwest внедрена система менеджмента качества (CTB ISO 9001), каждая изготовленная пара проходит несколько этапов контроля. Вся обувь выпускается в соответствии с требованиями технических условий, гармонизированных с требованиями международных стандартов производства обуви. Материал подошвы был предоставлен нашим многолетним партнером, ведущим итальянским производителем полиуретана, который используется в производстве обуви всемирно известных брендов Италии, Испании, Германии и ряда других европейских стран.

Представленная на фото и видео пара была изготовлена литьевым методом крепления (прямой прилив полиуретановой системы к верху заготовки обуви).

Впервые данный фасон был выпущен в 2005 году, вплоть до 2015 года было произведено порядка 700 000 пар. За все годы выпуска мы получили минимальное количество обращений.

В данном случае причина в необратимых изменениях свойств полиуретана, который при долгом хранении в определенных условиях без динамической нагрузки теряет свои эксплуатационные качества.

Мы рекомендуем не откладывать приобретенные пары в дальний шкаф, а носить каждый день, наслаждаясь качеством и комфортом обуви Belwest.


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