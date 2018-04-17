Как белоруска пробилась на Eurosport 17.04.2018, 20:06

Валерия Филяева уже получила предложение от канала поработать на «Ролан Гаррос».

Канал Eurosport недавно провел конкурс теннисных комментаторов, в котором участвовала и Валерия Филяева из Беларуси. Двух победителей отобрали сразу, а третьего определило онлайн-голосование болельщиков. Выбрали они Филяеву, которая уже получила предложение от канала поработать на «Ролан Гаррос», пишет «Трибуна».

Впрочем, это еще не значит, что белоруска 100 процентов окажется на канале. Eurosport не принял окончательное решение, да и у самой Филяевой, год назад покинувшей «Беларусь 5», много планов и насыщенная жизнь в Испании.

- Узнав, что вы победили в голосовании Eurosport, позвонил вам, надеясь застать в Беларуси. А вышло так, что вы уже живете за пределами РБ.

– Да, я живу в Барселоне.

- Как вас занесло туда?

– Вот так. Я живу на две страны – на Испанию и Беларусь. Сейчас учусь на менеджера проектов в бизнес-школе и работаю маркетологом в голландской компании в Барселоне. Как распланирована моя жизнь? Просыпаюсь в семь утра, занимаюсь йогой, потом иду на работу, после – на учебу. Прихожу домой и ложусь спать. При возможности катаюсь по Каталонии, Испании. Хожу на выставки – была в музеях Пикассо, Сальвадора Дали. Еда здесь вкусная очень. Я умудрилась даже поправиться, но потом все равно похудела. Переехала в начале октября. Так что в Испании уже полгода. Но в Минске бываю часто.

- И что толкнуло на такие серьезные перемены?

– Мне показалось, что перестала расти. А единственная возможность взять какую-то новую ступеньку – пойти учиться. В Минске свое уже отучилась – на журфаке. Поэтому решила учиться на английском языке. Это была моя давняя мечта. В январе 2017-го начала искать бизнес-школы, через месяц уволилась с «Белтелерадиокомпании», а в апреле уже была зачислена в Барселону. Собрала все документы, перевела диплом, сдала тесты и все – уехала.

- В этом промежутке вы комментировали теннис? Или была только учеба и проекты?

– Только другие проекты. Журналистом с февраля прошлого года я не работаю.

- Интересно, тогда почему вы вдруг решили попробовать себя на Eurosport?

– Потому что мне нравится комментировать. Мне кажется, у меня получается. Я люблю теннис, он – огромная часть моей жизни. В начале этого года я стала членом женского комитета по развитию спорта в Международной федерации тенниса. И в августе я лечу в Соединенные Штаты на собрание комитета, где буду знакомиться со своей миссией. Несмотря на то, что у меня есть разные проекты, теннис всегда остается в моей жизни. И комментирование тенниса, не знаю, – это словно зарядка по утрам.

- И когда решили поучаствовать в конкурсе?

– На все воля случая. Несколько лет назад я параллельно с БТ работала в одной компании, и мы решили поучаствовать в одном благотворительном вечере (акция в поддержку онкобольного ребенка Андрея Семилита «Снеговики для Андрюшки» – Прим.) и помогли, чем смогли, порталу tut.by. После этого я стала общаться с некоторыми сотрудниками этого сайта, и одна из них прислал мне ссылку с фразой: «Валерия, не знаю, где вы и что вы, но, может быть, вам это будет интересно». Это была информация о конкурсе комментаторов канала Eurosport. Походила неделю, подумала, потом вторую. И в одну из ночей решилась. Села, записала, отправила. И забыла.

- Забыли?

– Ну да. Я отправила запись в конце января. До момента, когда мне позвонили с телеканала, прошло чуть больше двух месяцев.

- Что это был за звонок?

– Ничего особенного. Мне сначала написали, а потом набрали, сказали, что будет онлайн-голосование. Они уже выбрали двух комментаторов, а теперь из троих будут выбирать еще одного. Еще спросили, если мне в итоге предложат работу, заинтересует ли меня это предложение.

- Какой был ваш ответ?

– Это секрет.

- По итогу в голосовании вы победили. Теперь вам предстоит в паре комментировать «Ролан Гаррос». Но этот турнир начнется лишь через полтора месяца. Что вы будете делать все это время? Останетесь в Каталонии или полетите на какую-то подготовку в Москву?

– А я сама еще не знаю. Вы абсолютно правы, до «Ролан Гаррос» полтора месяца и за это время многое может поменяться. Будем смотреть.

- Для вас работа на телеканале Eurosport – это работа мечты?

– Понимаете, дело не в том, является ли Eurosport работой мечты. Просто вся эта ситуация, итоги конкурса стали для меня показателем – показателем моего уровня.

- Уровня профмастерства?

– Да. И когда вы спрашиваете, почему отправила видео… Я решила просто проверить себя на вшивость. Все это я делала для себя. Ведь человеку, когда у него что-то получается или не получается, когда он куда-то движется, нужно сдавать перед собой экзамен. Я отправила заявку на конкурс не ради победы. Да, так бывает. Просто сделала это для себя. И выиграла конкурс для себя. И дело не в работе мечты. Многое зависит от команды, есть ли у тебя с ней коммуникация. И Eurosport предлагает поработать в паре, чтобы понять, получится или нет.

Я прекрасно помню, как начинала комментировать вместе с Александром Казюкевичем, когда еще училась на журфаке. Сработаюсь в паре или нет, было очень важным пунктом. Сложно ответить на этот вопрос. Для меня работа мечты – это то рабочее место, куда я прихожу и не чувствую себя на работе. А просто делаю то, что мне нравится, кайфую от этого. В таком случае я продуктивна и вижу свой результат. А если ты приходишь на работу как на работу, долго такое продолжаться не может.

- Если человек участвует в конкурсе комментаторов, кажется, он наверняка хочет попасть на канал. Однако пока на складывается ощущение, что у вас огромное желание работать на Eurosport . Все это делалось ради того, чтобы потешить свое самолюбие?

– Просто я ищу место, которое будет соответствовать моему восприятию и уровню. Я хочу показать людям то, что есть внутри меня. Просто я такая.

- Тогда объясните «чайнику», кардинально ли отличается показ тенниса на Eurosport от того, что есть на телеканале «Беларусь 5»?

– Ну, во-первых, на чайник вы не похожи. А во-вторых, там чаще работают в паре. И на канале уже есть сформированные дуэты. Когда теннис комментируют мужчина и женщина, комментарий воспринимается немного иначе. В этом и есть главное отличие. Крупные матчи на «Беларусь 5» тоже комментировали в парах, но это происходило не так регулярно, как на Eurosport. Кроме того, у Eurosport есть возможность выбирать больше кортов к показу, и они могут переключаться с корта на корт, показывая интересные интервью. Например, закончился матч одного из российских теннисистов – канал делает с ним прямое включение. Или идет два классных матча параллельно. Они это знают – делают включение с интервью, потому что оно может понравиться зрителям. Мне это кажется очень важным моментом. А так это просто другой канал.

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- Что вам дало время, проведенное на канале «Беларусь 5»?

- Все. Этот канал – мой сад, моя школа, мой университет. Это моя первая серьезная работа. Это работа в паре с Сергеем Мацкевичем, Александром Казюкевичем. Эти люди дали мне опыт, за что я очень благодарна.

- Работая на Белтелерадиокомпании, вы чувствовали, что получаете настоящее удовольствие – от места, от творческого процесса?

– Вы задаете провокационный вопрос. Когда я только пришла на телевидение, канал «Беларусь 5» еще не существовал. И теннис транслировали на канале «Беларусь 2». Когда зарождался спортивный канал, было много идей, проектов, и то, что вы перечислили, – это про меня. Была постоянная эйфория перед выходом в эфир, эйфория от финального отсчета – пять, четыре, три, два, один… Такие моменты никогда не забуду. А представляете, если ты комментируешь важный для Беларуси матч? Я даже не знаю, с чем это сравнить. А потом я просто затухла. И все. И в какой-то момент испугалась, что затухну совсем.

- Вы ушли из-за того, что стало скучно?

– Не говорите так. Это плевок моему руководству, которому я очень благодарна. Понимаете? Они мои родители в рабочем понимании. Я не могу сказать так. Мне просто нужно было идти дальше. Так бывает. Мне хотелось комментировать и другие виды спорта, иметь свою теннисную программу. Почему ее не давали? Приоритетными считались другие виды спорта. Сейчас же запускаются новые проекты, телеканал растет, но на тот момент теннисной программы не было. Одна из причин, почему я отправила заявку на конкурс, – наличие нереализованного потенциала.

- Параллельно вы долгое время тренировали ребят-колясочников. Это накладывало отпечаток на основную работу?

– Да. В силу того, что комментировала лишь один вид спорта, у меня был рваный график, и я могла совмещать. Но порой мне приходилось пропускать тренировки. И тогда ребята тренировались сами, а я ехала на БТ. Ведь телевидение кормило меня, приносило мне какие-никакие деньги. Я люблю совмещать разные вещи и быть более эффективной.

- То, что вы работали на госканале, влияло на творческий процесс? Вы чувствовали свободу действий?

– Я – спортивный комментатор, который любит теннис. И я рассказывала то, что я вижу, что чувствую. Кому-то это нравилось, а кому-то нет. Странный вопрос.

- Почему? В Беларуси спорт – это не только спорт.

– А в какой стране спорт – только спорт?

- Да, наверное, практически ни в какой. Просто в Беларуси его политизированность ощущается более отчетливо. И, работая на госканалае, в другом госучреждении, все равно есть рамки, в которых ты должен действовать.

- Я вот на чем акцентирую внимание. Мне нравилась моя работа, и у меня получалось совмещать ее с другими делами. Целый год работала и на БТ, и в одном стартапе. Плюс еще курировала колясочников. Понятно, что я это делала, потому что мне нужны были деньги, у меня был 14-часовой рабочий день. Но я не чувствовала никакого давления со стороны канала. Приходила на телевидение и делала свою работу в роли комментатора, корреспондента. Да, немного была далека от корпоративной жизни телеканала и тесного общения со всеми сотрудниками, но мне так больше нравилось. Просто не была там круглосуточно. У меня было не самое четкое расписание, но в большинстве случаев я знала, какие матчи будут комментировать часов за 12. Это специфика. Есть ведь журналисты, которые работают по обычному графику, а я могла приехать, к примеру, в два часа ночи, когда нормальные журналисты спят, и уехать в шесть утра. Через три часа просыпалась и ехала заниматься другим проектом. Мое понимание свободы было странным. Ведь если человек много работает, вряд ли чувствует себя свободным.

Я комментировала спорт так, как того хотела. Меня задевали лишь некоторые комментарии зрителей, но это нормально. К какому-то мнению я прислушивалась, а иногда критика была необъективной. Однако это часть работы. Нельзя угодить всем, и я давно перестала пытаться. Вообще о свободе надо говорить отдельно. Уж больно это философская тема.

- Вы ушли с БТ больше года назад, пропустив все самые важные матчи женского Кубка Федерации. Обидно, что они прошли мимо вас?

– Мне было грустно, что я не там.

- Смотрели те поединки?

– Я очень внимательно слежу за жизнью наших теннисисток в социальных сетях, большинство из них знаю лично. Поэтому чтобы узнать новости, мне не нужно было смотреть телеканал «Беларусь 5». Мне достаточно было зайти в Инстаграм. Но, врать не буду, несколько раз смотрела матчи. И мне было радостно, что появляются какие-то новые идеи, приходит вдохновение. Это стимулирует людей на новые идеи.

* * *

- Вы сейчас живете в Барселоне, недавно участвовали в конкурсе канала Eurosport. Получается, хотите развиваться за пределами Беларуси?

– Опять провокационный вопрос. Я просто развиваюсь.

– Хорошо. А есть ли почва для развития в РБ?

– Послушайте, почва для развития есть всегда и везде. Просто человек должен хотеть ее искать. Мое решение попробовать что-то новое за пределами страны связано с личностными решениями. Я достала себя из зоны комфорта и задала себе вопрос: «Смогу ли я?» Одно дело, когда ты растешь в тепличной среде, когда тебя знают, у тебя есть какое-то имя. А совершенно другое – когда ты попадаешь туда, где тебя вообще не знают. Это решение я принимала не из-за того, что в Беларуси нет перспектив. Я отлично работала в стартапе, который сейчас прекрасно развивается. Там и получила невероятный опыт в работе менеджера проектов. В Минске хватает интереснейших стартапов – и новостных, и айтишных. Просто мне нужно было поставить перед собой новую планку и достать себя из зоны комфорта.

Когда я была маленькая, ездила учиться на каникулы в Англию. И уже тогда поняла, что хочу получить образование за рубежом. Но потом начала играть в теннис, мечта ушла. После уже училась на журфаке БГУ. И в один прекрасный момент, работая на телевидении, с колясочниками, в стартапе, поняла, либо сделаю это сейчас, или не сделаю никогда. Время идет, а мы не молодеем.

- Это правда. Когда получите диплом?

– В июле я заканчиваю учебу.

- Что потом?

– Грядет много перемен. Мне по специальности предлагают должности в разных странах. Но теннис никуда не ушел. Я, как говорила, буду работать в комитете по развитию спорта в Международной федерации тенниса. Представительницы комитета из разных стран буду предлагать совету директоров варианты развития тенниса и спорта в целом. А еще есть планы, которые связаны с колясочниками. Я общаюсь со своими учениками, с их тренером. Планируем, чтобы в Беларуси стартовал международный турнир для колясочников. Работа идет – ничего не остановилось.

- Вы легко отказались от тренерской практики?

– Это было мучительное решение. Одно из самых мучительных в моей жизни.

- Мучительнее, чем уход с канала «Беларусь 5»?

– Гораздо. Мои ученики – мои близкие люди.

- Понятно. Валерия, что должно произойти, чтобы вы начали работать на Eurosport?

- Для меня очень важна команда, коммуникация. Это касается и комментаторов, и сотрудников канала. Должен произойти контакт. Ведь им может не понравится мой стиль, моя манера. Должно сложиться много факторов, чтобы это в итоге произошло. И победа в конкурсе – еще не стопроцентная гарантия того, что я там буду работать. Все станет известно после «Ролан Гарроса».