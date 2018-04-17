Оппозиционное движение Армении продолжает борьбу 17.04.2018, 20:10

Тысячи армян собрались на центральной площади Еревана, чтобы выразить свою решимость продолжить борьбу против Саргсяна.

Тысячи сторонников оппозиционного движения против премьерства Сержа Саргсяна сегодня вечером собрались на центральной площади Еревана, площади Республики, чтобы выразить свою решимость продолжить борьбу, передает azatutyun.am.

Оппозиционный депутат, лидер инициативы «Мой шаг» Никол Пашинян заявил, что за два прошедших дня движение изменило свою суть. «Мне многие говорят, что не надо называть это просто движением против Сержа Саргсяна, потому что это второе пробуждение армянского народа», - заявил он.

Сегодня с утра активисты и сторонники движения перекрывали улицы и блокировали правительственные здания в Ереване, пытаясь помешать избранию Сержа Саргсяна премьер-министром. Парламент, в котором возглавляемая Сержем Саргсяном Республиканская партия Армении имеет большинство, тем не менее, 77 голосами «за» и 17 голосами «против» избрал бывшего президента главой правительства.

По словам Никола Пашиняна, однако, это ничего не меняет, поскольку Саргсян, по его словам, не является премьером армянского народа.

«Вы скажете, что все осталось по-прежнему, и Серж Саргсян - снова первое лицо в государстве. Но я скажу, что все изменилось, потому что у Сержа Саргсяна больше нет народа, которым он может править. У армянского народа нет премьер-министра по имени Серж Саргсян», - заявил Никол Пашинян.

«После того, как вчера я преодолел колючую проволоку, повредив себе эту руку, многие мне рассказывали, что есть способы преодолеть такое ограждение. Сегодня я думал об этом весь день и пришел к выводу, что, наоборот, надо усилить эту колючую проволоку, чтобы Серж Саргсян каждый день ехал на работу и возвращался домой за этой колючей проволокой. И отныне Серж Саргсян должен видеть Армению только через эту колючую проволоку», - подчеркнул лидер инициативы «Мой шаг».

В течение дня Никол Пашинян неоднократно заявлял о том, что среди демонстрантов могут быть подосланные «бандитскими группами Республиканской партии» провокаторы. Он призвал активистов и сторонников движения оставаться в русле мирных протестов и «изолировать» провокаторов.

Оппозиционный активист Давид Санасарян, в свою очередь, заявил, что сетевая борьба является залогом успеха. «Продолжаем придерживаться той же тактики мирного протеста», - подчеркнул он.

За продолжение «освободительной борьбы» также высказался оппозиционный депутат Национального собрания Сасун Микаелян. «У народа есть мудрая пословица: лучше быть голодным, но свободным волком, чем сытой собакой на привязи», - сказал он в своем выступлении на оппозиционном митинге.